Futebol Sport é bicampeão da MadCup com 100% de aproveitamento na Espanha Equipe sub-19 rubro-negra bateu o Sporting Hortaleza, nesta terça-feira (24), e fecha torneio sem sofrer gols

O Sport foi campeão da MadCup, nesta terça-feira (24), ao bater o Sporting Hortaleza, por 3x0, em Madri. Esta é a segunda vez seguida que o Leão fatura o torneio sub-19 em solo espanhol.

Sem tomar conhecimento do adversário, os gols do Rubro-negro no Estádio Municipal de Butarque foram anotados por Arthur Maron, Fernandinho e Augusto Pucci.

O Sport encerra a competição com 100% de aproveitamento. Além do Sporting Hortaleza, os Leões da Base derrotaram Nacional FC, 3rd Lens, Unión Adarve, Sim Tour Eagles, Marcet B e Nazlang. A zaga não foi vazada em nenhum dos confrontos. Dos 38 gols marcados pela equipe, oito foram feitos por Arthur Maron.

Na temporada passada, na campanha do título sobre o América-MEX, o time pernambucano também venceu todas as partidas sem ser vazado.

