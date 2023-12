Sport é bicampeão do Pernambucano Sub-17 de Vôlei Feminino

A- A+

Na noite dessa terça-feira (5), o Sport conquistou o bicampeonato do Pernambucano Sub-17 de Vôlei Feminino. As rubro-negras bateram o Náutico no tie-break, erguendo o troféu após a vitória por 3×2.

A partida foi válida pela decisão do 2º turno e ocorreu na quadra dos Aflitos. Por terem se sagrado campeãs do 1º turno, o título invicto do Estadual foi confirmado com a nova vitória leonina. Esse foi o segundo título consecutivo do Sport na categoria sob o comando do técnico Ricardo França.

Em 2024, as rubro-negras colecionaram conquistas na categoria Sub-17: além do Campeonato Pernambucano, foram campeãs da Copa Recife Open, Copa Nordeste Sub-17. A equipe segue na disputa do Circuito Pernambucano, competição pela qual enfrenta o E3/Alvirrubro nesta quinta (7).

“A conquista do título coroa uma temporada mágica das nossas meninas. Conseguimos levar o nome do Sport ao topo no cenário municipal, estadual e regional. É um grande demonstrativo do trabalho que vem sendo feito nos esportes olímpicos do Clube, do talento e potencial das jogadoras, além de toda a dedicação e cuidado da comissão.”, analisou o treinador leonino.

“Tivemos cinco atletas do Sub-17 integrando o elenco que disputou a Superliga C no mês passado. A disputa de um torneio profissional como esse foi uma bagagem positiva e que agregou ainda mais para que elas estivessem preparadas para os desafios que encontraram ao serem reintegradas à categoria”, completou Ricardo.

