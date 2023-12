Sport é campeão da primeira edição da Copa Recife de Futebol Júnior

A- A+

Título inédito. O Sport se sagrou campeão da primeira edição da Copa Recife de Futebol Júnior nesse domingo (17). O Rubro-negro bateu o CSA-AL por 2 a 0 para conquistar o troféu.



Ao todo, a competição, promovida pela Prefeitura do Recife, reuniu 16 equipes sub-20 da região, com 95 gols marcados no decorrer de 31 jogos.

Um dos atletas do Sub-20 do Sport que não conteve a felicidade com o título foi Gilwagner, que marcou, na final, seu primeiro e único gol na competição: "Foi uma excelente preparação para a copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior). Conseguimos fazer tudo que o professor pediu para a gente e ainda pude ser coroado com fazer o meu primeiro gol justamente numa final. É uma emoção muito grande, e ainda saber que estamos fazendo uma boa preparação. Agora é focar em chegar longe na copinha”, disse.

Já Miqueias Santos, atleta do CSA, valorizou a chance de participar do torneio, por mais que não tenha ficado com o troféu: "Foi uma competição muito organizada, com um nível muito alto. O título não veio, mas construímos uma bagagem grande. Foi uma final importante com o Sport e encaramos outras grandes equipes pelo caminho. Saímos daqui com a cabeça erguida, mais fortes para enfrentar uma Copa São Paulo”, comentou.

Os participantes foram divididos em quatro grupo de quatro equipes cada. Os dois melhores passaram para a fase de mata-mata, iniciada nas quartas de final.



"Estamos muito satisfeitos com o desfecho da Primeira Copa Recife de Futebol Júnior, que veio definitivamente para ficar. Parabenizo o título ao Sport, mas vale destacar a quantidade de gols marcados em todo o torneio, 95, refletindo a intensidade e a competitividade do campeonato", destacou o secretário de Esportes, Rodrigo Coutinho.

