Sport e Ceará se reencontram na final da Copa do Nordeste depois de nove anos

Nove anos depois, Sport e Ceará voltarão a se enfrentar na decisão da Copa do Nordeste. O Leão chega à final após derrotar o ABC, por 1x0, em jogo marcado pelas fortes chuvas que caíram na Ilha do Retiro e teve término nessa quinta (30). O Vozão, por sua vez, bateu o rival Fortaleza, por 3x2. Nos próximos dias, a CBF irá confirmar as datas dos confrontos.

Em 2014, na primera e única vez que se encontraram na final da competição, o time pernambucano levou a melhor. A conquista, aliás, foi a última do Sport no Nordestão. No primeiro jogo, no Recife, vitória por 2x0 na Ilha do Retiro. Na volta, no Castelão, placar de 1x1. Agora, os mandos estarão invertidos. Dono da melhor campanha do certame, com 25 pontos, o Rubro-negro fará o jogo decisivo em seus domínios. Os cearenses somaram três pontos a menos.

Nesta temporada, inclusive, Sport e Ceará já se enfrentaram pela competição regional, em fevereiro. Na oportunidade, no estádio Presidente Vargas, os donos da casa levaram a melhor por 3x2, impondo ao rubro-negro a única derrota em 2023.

Segundo o técnico Enderson Moreira, o reencontro está longe de ser uma revanche para o elenco leonino. "Começamos a pensar neles a partir de agora. Mas vamos pensar antes nas equipes que temos pela frente até lá. Não há da nossa parte nenhum tipo de revanche. Eles nos venceram, fizeram o que tinham que fazer, mas fizemos um bom jogo", começou.

"Final é totalmente diferente. Eles têm uma equipe qualificada, que vem de uma sequência grande na Série A, isso trouxe muitos recursos. Por mais que tenham caído, conseguiram ter um nível de investimento grande. É um grande clássico do Nordeste e a nossa expectativa é que possam ser dois ótimos jogos para todo mundo", completou.

