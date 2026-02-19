A- A+

Futsal Sport é confirmado na divisão de acesso da Liga Nacional de Futsal Os mais bem colocados da competição garantem vaga na elite da LNF

O Sport foi confirmado, nesta quinta-feira (19), como o 16º time participante da LNF Silver, nova divisão de acesso à Liga Nacional de Futsal (LNF), principal competição da modalidade no Brasil.

Nas duas últimas temporadas, o Leão da Ilha promoveu um processo de profissionalização do departamento de futsal e fez parte das duas primeiras temporadas do Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).



Procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco, o diretor do departamento de Esportes Olímpicos rubro-negro, Nathan Figueiredo, revelou que o clube não permanecerá na competição da CBFS, mas que seguirá disputando os demais torneios da entidade, como Copa Nordeste e Taça Brasil.

Na temporada de 2026, a LNF assumiu mais uma fase de expansão - em 2025 estreou a Talentos LNF, competição sub-20. A LNF Silver contará com 16 equipes, e as mais bem colocadas ao final da temporada garantirão acesso à elite em 2027.

Com a implantação da nova divisão e a integração de novos clubes, a entidade passa a contar com equipes em 10 estados brasileiros, dobrando sua presença nacional em relação ao modelo anterior, que concentrava clubes em cinco estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e São Paulo).

Confira as 16 equipes da LNF Silver Cresol 2026:

América/RN, Apodi/RN, Balsas/MA, Blumenau/SC, Chopinzinho/PR, Concórdia/SC, Dracena/SP, Esporte Futuro/PR, Joaçaba/SC, Juventude/MS, São Caetano/SP, São Lourenço/SC, Sorriso/MT, Sport/PE, Vasco/RJ e

Vélez Camaquã/RS.

Veja também