Sport Sport e CRB confirmam negociações por ida de Jorginho para o clube alagoano Contrato do meia com o Leão tinha cláusula de renovação automática

Com o "desinteresse" de Jorginho em seguir no clube, o Sport está em negociações para selar de vez a saída do camisa 10 da Ilha do Retiro. Depois de não renovar com os pernambucanos, o meia pode ser o novo reforço do CRB.

A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco com o comitê gestor leonino, através do diretor João Marcelo Barros, e também com o presidente da equipe alagoana, Mário Marroquim. Com discurso alinhado, os clubes afirmaram estar em negociações.

O contrato de Jorginho com o Sport encerrou no último dia 30, mas o jogador tinha uma cláusula de renovação automática. Segundo o Rubro-negro, o atleta foi procurado em três oportunidades para estender o vínculo, mas o meia e seus representantes teriam recusado assinar a prorrogação.

Com a negativa do jogador, o Sport optou por acionar o jurídico com base nos termos contratuais. Assim, o clube pernambucano teria que ser ressarcido financeiramente pelo jogador ou pela futura equipe. Mas, segundo o apurado pela reportagem, a ida de Jorginho para Alagoas não deve envolver o pagamento de uma multa rescisória.

Titular durante a temporada 2023, Jorginho foi um dos destaques do clube no ano. Ao todo, foram 54 jogos pelo Leão, com 13 gols e nove assistências.

