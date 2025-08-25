A- A+

Campeonato Brasileiro Sport é dominado pelo Palmeiras e vê sequência sem derrotas chegar ao fim Leão foi presa fácil em confronto disputado no Allianz Parque, na noite desta segunda-feira (25), pela 21ª rodada

A sequência de cinco jogos sem derrotas do Sport, na Série A do Campeonato Brasileiro, chegou ao fim na noite desta segunda-feira (25) com um revés doloroso. Em visita ao Palmeiras, no Allianz Parque, pela 21ª rodada, o Leão foi amplamente dominado e perdeu pelo placar de 3x0. O resultado manteve o Rubro-negro afundado na lanterna, com dez pontos, enquanto o Alviverde retornou para o segundo lugar, agora com 42 pontos.

Diante da necessidade de pontuar na competição, o Sport não ficou recuado esperando o erro do Palmeiras para poder atacar. O Leão até iniciou a partida melhor que os donos da casa, aproveitando os espaços cedidos pela marcação palmeirense, e por pouco não abriu o placar com Zé Lucas, aos dois minutos. O prata da casa recebeu cruzamento de Matheus Alexandre e tentou um toque com estilo, mas parou em fácil defesa de Weverton.

Sem Igor Cariús, lesionado, coube a Kévyson ser acionado na lateral esquerda, e o jovem vindo do Santos foi o responsável pela segunda e última boa chegada leonina, ainda antes dos dez. De longe, o camisa 3 finalizou à direita da meta alviverde.

Daí em diante, foi uma verdadeira blitz do Palmeiras. Só com Flaco López, o Verdão teve três oportunidades para sacramentar a vitória ainda nos 45 minutos iniciais. Entretanto, o argentino só aproveitou a primeira. Em belo toque elevado de Vitor Roque, o centroavante bateu sem deixar a bola cair, aos 14, para fazer 1x0. Dois minutos depois, o atacante parou em grande defesa de Gabriel. Um pouco mais tarde, Khellven cruzou da direita e o camisa 42 cabeceou com perigo.

Ao sentir o golpe, o Sport virou presa fácil e pouco conseguiu produzir no decorrer da etapa inicial. Sem Derik Lacerda, suspenso, Pablo pouco foi escolhido por Daniel Paulista, mas pouco pôde contribuir. Do outro lado, Vitor Roque, duas vezes, Murilo e Felipe Anderson chegaram perto de balançar as redes a favor do Palmeiras.

Apesar do rendimento abaixo no primeiro tempo, Daniel Paulista optou por voltar com a mesma formação para o segundo tempo. Após ajustes no vestiário na base da conversa, o Leão até voltou pressionando o Palmeiras. Sem efetividade, a equipe da Ilha do Retiro viu o cenário da etapa inicial se repetir, e foi castigada mais uma vez pela dupla Vitor Roque/Flaco López. Aos dez, Roque cruzou, o argentino cabeceou e Gabriel até fez a defesa. Entretanto, após auxílio do VAR, ficou constatado que a bola ultrapassou a linha antes do arqueiro leonino tentar evitar o gol.

Com mais um balde de água fria jogado sobre os pernambucanos, o Palmeiras tirou qualquer chance de recuperação do Sport logo em seguida. Aos 12, Flaco López viu Kévyson tirar seu 'hat-trick' sobre a linha. Contudo, no minuto seguinte, Khellven bateu escanteio curto para Maurício. O camisa 18 cruzou na medida para Gustavo Gómez mandar para as redes.

A vitória palmeirense só não foi transformada em goleada, porque o goleiro Gabriel ainda salvou o Leão em duas tentativas de Facundo Torres, sendo uma delas de bicicleta. Sem forças para reagir, o Sport ainda ganhou uma preocupação para sequência do campeonato. Aos 36 minutos, Lucas Lima deixou o gramado com dores no tornozelo esquerdo.

Ficha do jogo

Palmeiras 3

Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emi Martínez, Lucas Evangelista (Allan), Felipe Anderson (Ramón Sosa) e Maurício (Facundo Torres); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Sport 0

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson (Aderlan); Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto) e Lucas Lima (Romarinho); Léo Pereira (Chrystian Barletta), Matheusinho e Pablo (Ignacio Ramírez). Técnico: Daniel Paulista.

Local: Allianz Parque (São Paulo/SP)

Árbitro: Paulo Cézar Zanovelli (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Flaco López, aos 14' do 1T, e 10' do 2T, Gustavo Gómez, aos 13' do 2T (PAL)

Cartões amarelos: Kévyson, Pedro Augusto (SPT)

