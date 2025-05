A- A+

Futebol Sport é goleado pelo Cruzeiro e tem seu pior início da história do Campeonato Brasileiro Leão perdeu por 4x0, neste domingo (11), em plena Ilha do Retiro

Foi um verdadeiro passeio. No domingo de dia das mães (11), o Sport foi goleado por 4x0 pelo Cruzeiro, em plena Ilha do Retiro. Com a derrota na oitava rodada, o Leão tem o pior início da história do clube no Campeonato Brasileiro.

O jogo começou movimentado. Logo aos sete minutos, o lateral Kaiki cruzou rasteiro e conseguiu encontrar o atacante Christian invadindo a área, entre os defensores, só para resvalar para o gol.

Domínio total

O Leão claramente sentiu o gol. Aos 16 minutos, Kaio Jorge subiu livre e testou na trave, Rivera salvou a sobra em cima da linha. Mas no minuto seguinte, o atacante camisa 19 não perdoou, foi lançado por Matheus Pereira, venceu os zagueiros na velocidade e bateu cruzado para ampliar.

Aos 23, o Cruzeiro quase fez de novo. Matheus Pereira bateu falta rasteira na área, Kaio Jorge resvalou e a bola passou raspando o pé da trave. Em seguida, a Raposa chegou mais uma vez, agora Matheus Pereira que finalizou e Caíque França defendeu.

A primeira boa chance rubro-negra foi só aos 34 minutos. João Silva encontrou Pablo na entrada da área, mas o camisa 92 ficou no goleiro Cássio.

Após um período mais morno no jogo, o Cruzeiro chegou duas vezes. Primeiro, Wanderson arriscou de longe e obrigou Caíque França a fazer importante defesa.

Mas aos 45 minutos, Kaio Jorge invadiu a área, percebeu Matheus Pereira chegando de frente e serviu, o camisa 10 só chapou e marcou o terceiro do time mineiro. O Sport foi ao intervalo sob vaias e gritos de ‘time sem vergonha’.

Balde de água fria

O treinador António Oliveira promoveu mudanças no time para tentar diminuir o prejuízo. Porém, logo aos sete do segundo tempo, Rivera recuou errado e deixou Matheus Pereira de cara com o goleiro, que só precisou driblar para mandar para as redes e marcar o quarto gol.

O Sport tentou responder aos 12 minutos. Em cobrança na lateral da área, Sérgio Oliveira tentou surpreender ao bater direto, mas Cássio estava ligado.

Uma outra boa chance só veio aos 39, com um chute colocado de Romarinho, mas que o arqueiro cruzeirense também foi bem. Aos 42, novamente Romarinho, tentou de cabeça, mas foi no centro do gol e Cássio pegou mais uma.



Com o resultado, o Sport perdeu o sexto jogo na competição. Até aqui, o Leão somou apenas dois pontos, ficando a seis pontos do primeiro time fora do Z4, o Botafogo. Por outro lado, o Cruzeiro chegou aos 16 pontos e está na terceira colocação.

Pior início

A atual largada do Sport no Brasileirão de 2025 é a pior do clube na história da competição. Com mais uma derrota, supera a campanha negativa de 1973, em que o Leão somou três pontos nas primeiras oito rodadas.



Ficha técnica

Sport 0

Caíque França; Matheus Alexandre (Hereda), João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Rivera, Du Queiroz (Zé Lucas) e Sérgio Oliveira; Chrystian Barletta (Romarinho), Carlos Alberto (Atencio) e Pablo. Técnico: António Oliveira.

Cruzeiro 4

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba (Jonathan Jesus) e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Eduardo (Walace), Christian (William) e Matheus Pereira (Lautaro Díaz); Wanderson e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Caetano Ribeiro da Costa (ambos de SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Christian aos 7 do 1T, Kaio Jorge aos 17 do 1T, Matheus Pereira aos 46 do 1T e 7 do 2T

Cartões amarelos: Dalbert (S)

Público 16.006

Renda 485.140,00



Veja também