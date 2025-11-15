A- A+

Campeonato Brasileiro Sport é goleado pelo Flamengo e cai matematicamente para a Série B Leão saiu na frente, teve dois expulsos, e não suportou pressão do adversário carioca

Bateu e voltou. Um ano após subir de divisão, o Sport viu seu retorno para a Série B do Brasileiro ser consumado na noite deste sábado (15). Em partida atrasada da 12ª rodada, marcada pela venda de operação pelo valor de R$ 3 milhões, o Leão foi goleado pelo Flamengo, por 5x1, e já não tem mais chances matemáticas de permanecer na elite do futebol nacional.

Com o resultado, o time da Praça da Bandeira estacionou nos 17 pontos, na lanterna do certame. Com apenas 15 pontos em jogo até o fim do campeonato (5 jogos), o Rubro-negro não tem mais chances de alcançar o Vitória, primeira equipe fora do Z-4. O clube baiano soma 35 pontos, 18 a mais que o rival regional. O Flamengo, por sua vez, chegou aos 71 pontos e ocupa a liderança de forma provisória. Ainda neste sábado, o Palmeiras visita o Santos, na Vila Belmiro.

O jogo

Apesar dos 12 desfalques da equipe carioca, a missão do Sport de conseguir um resultado positivo já seria difícil pela diferença técnica entre os elencos. Até determinada parte do primeiro tempo, o Leão até foi superior ao adversário. Não à toa, em bobeira de Emerson Royal, aos 14 minutos, Luan Cândido ficou com a bola e achou Pablo na área. Após duas tentativas, o camisa 92 chutou no contrapé de Rossi, fez 1x0, e voltou a balançar as redes depois de seis meses.

Daí em diante, no entanto, a vida do Sport virou de cabeça para baixo na partida. O torcedor presente na Arena viveu um mix de sentimentos negativos em sequência. Aos 35 minutos, Matheus Alexandre fez falta em Ayrton Lucas, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Cinco minutos depois, Luiz Araújo deu bela finalização de fora da área e empatou o confronto.

A busca pelo resultado positivo por parte do Sport ficou ainda mais complicada, um minuto após o tento anotado pelos visitantes. Também amarelado, Ramon Menezes derrubou Wallace Yan por trás, voltou a ser advertido pelo árbitro e foi para o chuveiro mais cedo.

Ataque contra defesa vira goleada

Com dois jogadores a menos, o Sport suportou a pressão flamenguista apenas até os 15 minutos da segunda etapa. Diante da superioridade numérica, Filipe Luís deixou o time ainda mais ofensivo. Na primeira jogada de Cebolinha e Juninho, por exemplo, saiu o gol da virada. O camisa 11 cruzou rasteiro, a bola passou por todo sistema defensivo leonino e achou a trave. No rebote, o centroavante se jogou para deixar sua marca.

Aproveitando o Sport entregue, o FLamengo chegou ao terceiro, aos 17 minutos, em bobeada da zaga pernambucana. Gabriel saiu do gol tentando afastar o perigo e a bola sobrou para o ataque adversário. Luiz Araújo serviu Bruno Henrique, o camisa 27 deu um toque por cobertura e encaminhou a vitória carioca.

Com direito a olé e em ritmo de treino, o Flamengo aproveitou um Sport totalmente entregue para aumentar o saldo de gols, de olho na briga pela taça. Sem dificuldades, a equipe de Filipe Luís seguiu castigando os mandantes. Aos 25, Ayrton Lucas arriscou de fora da área, a bola desviou no meio do caminho e entrou na meta de Gabriel. Nove minutos mais tarde, após linda jogada de Cebolinha pela esquerda, Douglas se antecipou a Cariús para deixar sua marca.

Ficha do jogo

Sport 1

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera (Sérgio Oliveira), Lucas Kal e Lucas Lima (Adriel); Léo Pereira (Riquelme), Matheusinho (Aderlan) e Pablo (Igor Cariús). Técnico: César Lucena.

Flamengo 5

Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, João Victor (Michael) e Ayrton Lucas; Pulgar (Evertton Araújo), Saúl e Wallace Yan (Juninho); Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Douglas). Técnico: Filipe Luís.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira e Michael Stanislau (ambos do RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Pablo, aos 14' do 1T (SPT); Luiz Araújo, aos 40' do 1T, Juninho, aos 15', Bruno Henrique, aos 17', Ayrton Lucas, aos 25', Douglas, aos 34' do 2T (FLA)

Cartões amarelos: Ramon Menezes, Matheus Alexandre (SPT); Pulgar, João Victor, Saúl (FLA)

Cartão vermelho: Matheus Alexandre, Ramon Menezes (SPT)

