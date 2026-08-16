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Sport e Itabirito-MG empatam na ida das quartas do Brasileiro Feminino A2

Volta será dia 23 de agosto, na Arena Jacaré. Quem ganhar garante o acesso

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Sport x Itabirito, pela A2 do FemininoSport x Itabirito, pela A2 do Feminino - Foto: Igor Cysneiros / SCR

O Sport ficou no 0x0 com o Itabirito-MG, neste domingo (16), na Ilha do Retiro, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. A volta será no próximo domingo (23), às 16h, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Qualquer vitória simples garante a classificação e a vaga na elite do futebol feminino nacional. Um novo empate leva o confronto para as penalidades.

“Sabíamos que seria uma partida dura, digna de um mata-mata de quartas de final. O grupo se entregou bastante em campo e a nossa torcida fez uma festa linda, jogando junto da equipe do primeiro ao último minuto, o que nos deu ainda mais força. O confronto está completamente aberto. Agora é virar a chave, ajustar os detalhes ao longo da semana e ir buscar esse acesso fora de casa”, afirmou  a treinadora do Sport, Macarena Deichler.

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