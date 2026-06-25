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Sport Sport e Lucas André chegam a acordo e volante deixa clube para atuar no futebol paulista No profissional desde 2023, o atleta de 23 anos só atuou dez vezes com a camisa rubro-negra

Revelado no Sport, o volante Lucas André está de saída do clube. Nesta quinta-feira (25), o Leão anunciou a rescisão contratual junto ao cabeça de área. O vínculo do atleta era válido até o término deste ano. Aos 23 anos, a prata da casa rubro-negra vai defender as cores do São José-SP, em acordo que vai até o fim de 2028.

Segundo o Sport, o jogador tem valores a receber "de natureza trabalhista e rescisória". A quantia será paga de forma parcelada.

Ainda de acordo comunicado divulgado pelo Leão, o São José passa a deter 100% dos direitos federativos de Lucas André. Já os direitos econômicos serão divididos de tal forma: 30% fica com o Sport, 60% com o clube paulista e os 10% restante com o jogador.

O Sport informou ainda que não recebeu valores pela ida do volante para a nova equipe. O contrato assinado busca manter um percentual econômico em favor do clube pernambucano, caso Lucas André renove, prorrogue ou celebre um novo acordo com o São José.

Lucas André foi revelado pelo Sport em 2023. Com a camisa rubro-negra, no entanto, pouco entrou em campo. Foram apenas dez aparições desde que chegou ao profissional. No ano passado, foi emprestado ao Barra-SC, por onde só entrou em campo em duas ocasiões.

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