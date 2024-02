A- A+

Futebol no Carnaval Sport e Náutico, Champions e mais: saiba onde assistir aos principais jogos do período de Carnaval A Folha de Pernambuco separou os destaques do futebol local e internacional que vão acontecer durante a Festa de Momo

Apesar do início oficial do Carnaval de 2024, o futebol brasileiro e internacional não vão parar durante a grande folia. Para você ficar ligado nos principais jogos do período da Festa de Momo, a Folha de Pernambuco preparou a programação com partidas de Sport e Náutico pela Copa do Nordeste, confrontos diretos valendo a primeira posição das principais ligas europeias e o início do mata-mata da Champions League. Confira onde assistir às partidas:

Copa do Nordeste

Das equipes do Trio de Ferro da Capital pernambucana, apenas o Santa Cruz não vai entrar em campo durante o Carnaval. Com compromissos pela Copa do Nordeste e precisando se recuperar após estreias com derrotas, Sport e Náutico terão dois jogos cada.

O Leão recebe o Treze-PB nesta sexta-feira (9) e o Timbu viaja para encarar o Maranhão no sábado (10). As duas equipes voltam a campo na Quarta-feira de Cinzas contra Itabaiana-SE e Ceará- respectivamente.

Sport x Treze-PB (09/02, às 19h)

Onde assistir: Nosso Futebol +.

Maranhão x Náutico (10/02, às 19h)

Onde assistir: Nosso Futebol +.

Itabaina x Sport (14/02, às 19h)

Onde assistir: Nosso Futebol +.

Náutico x Ceará (14/02, às 21h30)

Onde assistir: Nosso Futebol +; SBT.

Ligas Europeias

Os campeonatos europeus estão numa briga intensa pela liderança. Na Inglaterra, o Liverpool é o primeiro colocado com 51 pontos e tem Manchester City (um jogo a menos) e Arsenal na cola com 49 pontos cada. Os três times entram em campo neste final de semana.

Manchester City x Everton (10/02, às 9h30)

Onde assistir: ESPN e Star+.

Liverpool x Burnley (10/02, às 12h)

Onde assistir: Star +.

West Ham x Arsenal (11/02, às 11h)

Onde assistir: ESPN e Star+.

Pelo Alemão e Espanhol, a rodada do final do sábado vai colocar frente a frente os dois líderes da competição em confrontos diretos. Surpresa da temporada, o Girona está dois pontos atrás do gigante Real Madrid e pode retomar a primeira posição em caso de vitória fora de casa.

Na Bundesliga, o Bayer Leverkusen vem fazendo história e é o único time entre as principais ligas da Europa que segue invicto na temporada. São 16 vitórias e quatro empates. Apesar da grande campanha, o Bayern de Munique acompanha de perto e está dois pontos atrás na tabela.

Real Madrid x Girona (10/02, às 14h30)

Onde assistir: ESPN e Star +.

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique (10/02, às 14h30)

Onde assistir: CazéTV.

Champions League

As oitavas de final da Champions League terão os primeiros durante o Carnaval brasileiro, mais precisamente entre a terça-feira (13) e Quarta-feira de Cinzas (14). Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e outras grandes equipes estão na briga pelo principal título do continente.

Copenhague x Manchester City (13/02, às 17h)

Onde assistir: Space e HBO Max.

RB Leipzig x Real Madrid (13/02, às 17h)

Onde assistir: TNT e HBO Max.

PSG x Real Sociedad (14/02, às 17h)

Onde assistir: TNT e HBO Max.

Lazio x Bayern de Munique (14/02, às 17h)

Onde assistir: Space e HBO Max.

Barcelona, Arsenal, Inter de Milão e os outros classificados das oitavas de final fazem seus jogos de ida entre os dias 20 e 21 de fevereiro.

