Sport encerra negociações com Vagner Love, que também não vai para o Náutico

Fim da novela. O Sport encerrou em definitivo as negociações para uma possível renovação com o atacante Vagner Love. O jogador de 39 anos teve o contrato encerrado no final desta temporada, mas o clube manteve os contatos sem sucesso em firmar um acordo. A informação foi antecipada pelo portal NE45 e confirmada a Folha de Pernambuco pelo membro do comitê gestor, Guilherme Falcão.

O entrave para a renovação de Love com o Sport foi uma adequação financeira ao seu salário. A passagem do artilheiro do amor pelo Leão teve início na metade de 2022 e durou até o final de 2023.

No total, foram 76 jogos disputados com 30 gols marcados e 11 assistências. Neste ano, o atacante teve destaque no primeiro semestre, mas caiu na segunda parte da Série B.

Love deixa o Sport após duas temporadas com o título Pernambucano e o vice da Copa do Nordeste em 2023, além de não conseguir o acesso à Série A.

Love também não deve ficar na capital pernambucana. O atacante chegou a receber uma proposta do Náutico para disputar a próxima temporada na Rosa e Silva. De acordo com o diretor Eduardo Henriques, em rápido contato nesta terça-feira (12), o Timbu também encerrou as negociações.



