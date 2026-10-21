Sport e Náutico lideram ranking de dívidas entre clubes da Série B; veja lista
No ranking geral nacional, o Rubro-negro ocupa a 14ª posição, enquanto o Timbu vem quatro colocações abaixo
O Sport e o Náutico aparecem entre os clubes com as maiores dívidas do futebol brasileiro, segundo levantamento da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf).
De acordo com os dados referentes a 31 de dezembro de 2025, o Rubro-negro acumula um passivo de R$ 422 milhões, enquanto o Alvirrubro registra R$ 292 milhões. As equipes ocupam, respectivamente, a 14ª e a 18ª posições no ranking geral, que reúne 40 times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.
Entre os participantes da Segunda Divisão, o Sport tem a maior dívida, seguido pelo Náutico. O Fortaleza aparece logo atrás, com R$ 291 milhões, enquanto o CRB tem o menor passivo da lista, de R$ 900 mil.
A Anresf disponibilizou em seu site um painel que permite consultar as dívidas dos clubes e a situação dos pagamentos em atraso. Além dos balanços financeiros, as equipes precisam informar à agência, três vezes por ano, se possuem débitos vencidos relacionados a salários, transferências e impostos. A última janela de autodeclaração foi realizada em julho.
Dívidas somam R$ 25 bilhões
Somadas, as dívidas dos clubes das Séries A e B chegam a R$ 25 bilhões. As equipes da elite nacional concentram R$ 22,08 bilhões desse total, enquanto os participantes da Segundona acumulam R$ 2,92 bilhões.
Na primeira divisão, o Corinthians lidera o ranking, com R$ 2,76 bilhões em dívidas. O Atlético-MG aparece em segundo lugar, com R$ 2,66 bilhões, seguido pelo São Paulo, que registra R$ 2,45 bilhões.
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O painel da Anresf também reúne informações sobre pagamentos vencidos. Entre os 20 clubes da Série A, apenas seis declararam não ter débitos desse tipo até 30 de junho: Bahia, Chapecoense, Flamengo, Mirassol, Palmeiras e RB Bragantino. A próxima janela para a prestação dessas informações está prevista para o fim de novembro.
Neste mês, a agência aplicou advertências públicas a Sport e Náutico por irregularidades relacionadas ao pagamento de obrigações financeiras. As decisões preveem prazos para a regularização de débitos, além de possíveis sanções em caso de descumprimento.
A partir de novembro, o regulamento de Fair Play Financeiro, em vigor desde janeiro, permitirá a aplicação de sanções também por dívidas anteriores a 2026. Até o fim do período de transição, as punições estão restritas aos débitos relacionados a contratos assinados nesta temporada.
Diante da mudança, clubes articulam um pedido para adiar a aplicação das sanções a dívidas anteriores a 2026, preferencialmente até 2028 ou, ao menos, até o fim de 2027. Até o momento, a Anresf não recebeu uma proposta formal para análise.
Confira o ranking das dívidas dos clubes das Séries A e B
1- Corinthians: R$ 2,76 bilhões
2- Atlético-MG: R$ 2,66 bilhões
3- São Paulo: R$ 2,45 bilhões
4- Botafogo: R$ 2,01 bilhões
5- Palmeiras: R$ 1,58 bilhão
6- Cruzeiro: R$ 1,36 bilhão
7- Internacional: R$ 1,27 bilhão
8- Flamengo: R$ 1,26 bilhão
9- Santos: R$ 1,23 bilhão
10- Vasco: R$ 1,10 bilhão
11- Fluminense: R$ 1,04 bilhão
12- Grêmio: R$ 936 milhões
13- Bragantino: R$ 772 milhões
14- Sport: R$ 422 milhões
15- Vitória: R$ 408 milhões
16- Bahia: R$ 407 milhões
17- Athletico: R$ 405 milhões
18- Náutico: R$ 292 milhões
19- Fortaleza: R$ 291 milhões
20- América-MG: R$ 283 milhões
21- Avaí: R$ 268 milhões
22- Ponte Preta: R$ 240 milhões
23- Ceará: R$ 217 milhões
24- Coritiba: R$ 185 milhões
25- Vila Nova: R$ 175 milhões
26- Chapecoense: R$ 174 milhões
27- Novorizontino: R$ 167 milhões
28- Goiás: R$ 114 milhões
29- Botafogo-SP: R$ 89 milhões
30- São Bernardo: R$ 77 milhões
31- Athletic: R$ 72 milhões
32- Londrina: R$ 60 milhões
33- Atlético-GO: R$ 42 milhões
34- Cuiabá: R$ 40 milhões
35- Remo: R$ 37 milhões
36- Criciúma: R$ 37 milhões
37- Juventude: R$ 29 milhões
38- Mirassol: R$ 11 milhões
39- Operário-PR: R$ 4,2 milhões
40- CRB: R$ 900 mil