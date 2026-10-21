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Futebol Sport e Náutico lideram ranking de dívidas entre clubes da Série B; veja lista No ranking geral nacional, o Rubro-negro ocupa a 14ª posição, enquanto o Timbu vem quatro colocações abaixo

O Sport e o Náutico aparecem entre os clubes com as maiores dívidas do futebol brasileiro, segundo levantamento da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf).

De acordo com os dados referentes a 31 de dezembro de 2025, o Rubro-negro acumula um passivo de R$ 422 milhões, enquanto o Alvirrubro registra R$ 292 milhões. As equipes ocupam, respectivamente, a 14ª e a 18ª posições no ranking geral, que reúne 40 times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Entre os participantes da Segunda Divisão, o Sport tem a maior dívida, seguido pelo Náutico. O Fortaleza aparece logo atrás, com R$ 291 milhões, enquanto o CRB tem o menor passivo da lista, de R$ 900 mil.

A Anresf disponibilizou em seu site um painel que permite consultar as dívidas dos clubes e a situação dos pagamentos em atraso. Além dos balanços financeiros, as equipes precisam informar à agência, três vezes por ano, se possuem débitos vencidos relacionados a salários, transferências e impostos. A última janela de autodeclaração foi realizada em julho.

Dívidas somam R$ 25 bilhões

Somadas, as dívidas dos clubes das Séries A e B chegam a R$ 25 bilhões. As equipes da elite nacional concentram R$ 22,08 bilhões desse total, enquanto os participantes da Segundona acumulam R$ 2,92 bilhões.

Na primeira divisão, o Corinthians lidera o ranking, com R$ 2,76 bilhões em dívidas. O Atlético-MG aparece em segundo lugar, com R$ 2,66 bilhões, seguido pelo São Paulo, que registra R$ 2,45 bilhões.

O painel da Anresf também reúne informações sobre pagamentos vencidos. Entre os 20 clubes da Série A, apenas seis declararam não ter débitos desse tipo até 30 de junho: Bahia, Chapecoense, Flamengo, Mirassol, Palmeiras e RB Bragantino. A próxima janela para a prestação dessas informações está prevista para o fim de novembro.

Neste mês, a agência aplicou advertências públicas a Sport e Náutico por irregularidades relacionadas ao pagamento de obrigações financeiras. As decisões preveem prazos para a regularização de débitos, além de possíveis sanções em caso de descumprimento.

A partir de novembro, o regulamento de Fair Play Financeiro, em vigor desde janeiro, permitirá a aplicação de sanções também por dívidas anteriores a 2026. Até o fim do período de transição, as punições estão restritas aos débitos relacionados a contratos assinados nesta temporada.

Diante da mudança, clubes articulam um pedido para adiar a aplicação das sanções a dívidas anteriores a 2026, preferencialmente até 2028 ou, ao menos, até o fim de 2027. Até o momento, a Anresf não recebeu uma proposta formal para análise.

Confira o ranking das dívidas dos clubes das Séries A e B

1- Corinthians: R$ 2,76 bilhões

2- Atlético-MG: R$ 2,66 bilhões

3- São Paulo: R$ 2,45 bilhões

4- Botafogo: R$ 2,01 bilhões

5- Palmeiras: R$ 1,58 bilhão

6- Cruzeiro: R$ 1,36 bilhão

7- Internacional: R$ 1,27 bilhão

8- Flamengo: R$ 1,26 bilhão

9- Santos: R$ 1,23 bilhão

10- Vasco: R$ 1,10 bilhão

11- Fluminense: R$ 1,04 bilhão

12- Grêmio: R$ 936 milhões

13- Bragantino: R$ 772 milhões

14- Sport: R$ 422 milhões

15- Vitória: R$ 408 milhões

16- Bahia: R$ 407 milhões

17- Athletico: R$ 405 milhões

18- Náutico: R$ 292 milhões

19- Fortaleza: R$ 291 milhões

20- América-MG: R$ 283 milhões

21- Avaí: R$ 268 milhões

22- Ponte Preta: R$ 240 milhões

23- Ceará: R$ 217 milhões

24- Coritiba: R$ 185 milhões

25- Vila Nova: R$ 175 milhões

26- Chapecoense: R$ 174 milhões

27- Novorizontino: R$ 167 milhões

28- Goiás: R$ 114 milhões

29- Botafogo-SP: R$ 89 milhões

30- São Bernardo: R$ 77 milhões

31- Athletic: R$ 72 milhões

32- Londrina: R$ 60 milhões

33- Atlético-GO: R$ 42 milhões

34- Cuiabá: R$ 40 milhões

35- Remo: R$ 37 milhões

36- Criciúma: R$ 37 milhões

37- Juventude: R$ 29 milhões

38- Mirassol: R$ 11 milhões

39- Operário-PR: R$ 4,2 milhões

40- CRB: R$ 900 mil

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