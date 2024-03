Sport e Náutico são favoráveis a ter duas torcidas nas finais do Pernambucano; FPF é contra

A- A+

Se depender do desejo de Sport e Náutico, as finais do Campeonato Pernambucano, marcadas para os dias 30 de março e 6 de abril, nos Aflitos e Arena de Pernambuco, respectivamente, terão as duas torcidas no estádio. Os clubes são a favor da liberação do público visitante, indo de encontro ao modelo atual nos clássicos locais, com permissão apenas dos torcedores do clube mandante.



O último clássico que teve as duas torcidas no estádio foi justamente o Clássico dos Clássicos, nos Aflitos, pela primeira fase do Pernambucano. O Timbu saiu vitorioso por 1x0. Porém, se for pela vontade do presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, esse jogo continuará sendo o mais recente com a liberação de ambos os lados.



“Sou contra. É inimaginável, por exemplo, desejar ter torcida do Sport no jogo dos Aflitos”, afirmou o presidente, em rápido contato com a reportagem. Evandro Carvalho costuma ser um defensor do modelo de clássicos apenas com torcedores do clube mandante.

Veja também

Futebol Emprestado ao Novorizontino, Chico deve retornar ao Sport em abril