Futebol Sport e Náutico vão à Alepe para tratar de segurança de torcedores em dias de jogos no Estado Encontro foi um pedido do presidente da casa, Álvaro Porto (PSDB)

Na tarde desta quarta-feira (28), os presidentes do Sport, Yuri Romão, e do Náutico, Bruno Becker, se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSDB), no intuito de tratar da segurança dos torcedores em dias de jogos.

Em comunicado divulgado pela assessoria de comunicação, o Sport informou que o encontro foi um pedido do presidente da Alepe, que se mostrou preocupado com o ataque ao ônibus que transportava à delegação do Fortaleza, da Arena de Pernambuco para Boa Viagem, há uma semana. A reunião ainda contou com a presença dos deputados João de Nadegi (PV) e Rodrigo Farias (PSB).

Ao lado do vice-jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, Yuri Romão pediu para que a Alepe interceda junto à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS/PE). “Contamos com o apoio da Assembleia Legislativa para cobrar da SDS/PE um posicionamento mais firme em relação às torcidas e, mais do que isso, oferecer segurança aos torcedores que saem de casa para vibrar junto aos times e não promover violência nas ruas”, afirmou Romão.

Dentre os encaminhamentos da reunião, ficou acordado que a Alepe vai oficiar um pedido de informações à SDS/PE para entender as medidas que estão sendo tomadas para desmontar a atuação das torcidas organizadas no Estado.

Posteriormente, em encontro realizado na sede do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), os presidentes de Sport e Náutico ouviram do desembargador Ricardo Paes Barreto que já foram traçadas "medidas enérgicas para que o crime organizado contra a sociedade pernambucana sofra um grande baque".

Sport punido

Após o episódio sofrido pelo time do Fortaleza, em Pernambuco, o Sport foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Até o episódio ser julgado em primeira instância, o Leão terá que jogar de portões fechados quando for o mandante das partidas. Já na condição de visitante, o clube rubro-negro não terá direito a carga de ingressos. A sanção vale apenas para competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Além de recorrer da decisão, o Sport tem se movimetado nos bastidores para banir sócios com histórico de violência durante dia de jogos. O jurídico rubro-negro encaminhou uma série de documentos aos órgãos públicos nos últimos dias com o objetivo de dar início às punições. Em relação à principal organizada, a ideia é proibir o uso de vestimentas, adereços e faixas que façam alusão à uniformizada nos estádios.

