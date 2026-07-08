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FUTEBOL FEMININO Sport é o primeiro time confirmado na 2ª edição da Copa Maria Bonita Competição de futebol feminino reúne as principais equipes do Nordeste em novembro; Leoas da Ilha buscam título inédito após baterem na trave em 2025

O Sport Club do Recife é a primeira equipe confirmada na segunda edição da Copa Maria Bonita. O principal torneio regional de futebol feminino do Nordeste está agendado para ser disputado entre 12 e 21 de novembro.

Atuais vice-campeãs da competição, as Leoas da Ilha entram na disputa com a expectativa de trazer o troféu inédito para Pernambuco.



O campeonato conta com o aval e apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).



O time rubro-negro vive um momento consistente na temporada sob o comando da técnica chilena Macarena Deichler, figurando na zona de classificação do Brasileirão Feminino A2.



No cenário local, o Sport ostenta a marca de ser o maior vencedor do Campeonato Pernambucano Feminino, com 11 taças conquistadas, sendo o atual tetracampeão do estado.

"Nosso grupo vem trabalhando forte, com muita seriedade, e encaramos esse torneio como um momento chave para avaliar nossa evolução, ajustar nossa postura tática e, acima de tudo, honrar as cores do clube buscando o melhor desempenho possível a cada partida", avalia a treinadora.

Time feminino do Sport durante treino | Foto: Igor Cysneiros / SCR

Destaques do elenco e retrospecto

A equipe que vai a campo contará com peças experientes e identificadas com a torcida, a exemplo da atacante Andreza e da lateral-direita Evinha, capitã e atleta com mais tempo de casa no elenco atual.



"É um torneio que valoriza a nossa força e o futebol do Nordeste, e sabemos que o nível de exigência será alto. O clima no elenco é de muita união e foco. Não vai faltar entrega, raça e coração em campo para buscarmos os nossos objetivos e darmos orgulho ao torcedor rubro-negro", destaca a capitã.

Lance de Sport x Paysandu, pelo Brasileirão 2026 | Foto: Igor Cysneiros / SCR

O torneio, idealizado pelo produtor Denis Perucci, busca consolidar o mercado do futebol feminino na região e atrair maior engajamento do público.



Na primeira edição, realizada em 2025, na Arena de Pernambuco, o campeonato reuniu mais de 250 atletas e profissionais durante as 12 partidas realizadas, registrando uma média expressiva de quatro gols por jogo.



Na ocasião, o Fortaleza faturou o título ao vencer o Sport na final pelo placar de 1 a 0.

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