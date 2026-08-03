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Futebol Sport é o time que mais empatou na Série B 2026; confira números Leão acumula 11 resultados de igualdade em 20 jogos pela competição

O Sport disputou até o momento 20 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em 11 deles, o time ficou no empate. Números que fazem do Leão a equipe com mais resultados de igualdade na competição e que explicam parte da queda de rendimento da equipe.

A Série B já começou para o Sport com um empate em 0x0 na Arena Pantanal, na primeira rodada. Em seguida, outro confronto sem celebrar vitória ou lamentar derrota, com um 1x1 diante do Vila Nova, na Ilha do Retiro.

Na quarta rodada, o Sport voltou a tropeçar em casa, ficando no 1x1 com o Avaí, na Ilha do Retiro. Na partida posterior, um 0x0 no Independência, contra o América-MG. Depois disso, o Leão conseguiu ficar seis jogos sem empatar, com cinco vitórias e uma derrota.

Nos nove seguintes da Série B, o Sport empatou seis vezes. Os resultados de igualdade em casa foram contra Athletic (1x1), Atlético-GO (1x1), Botafogo-SP (3x3), Operário-PR (2x2) e Cuiabá (1x1).

Fora, o Leão ficou no 0x0 com o São Bernardo e no 1x1 com o Goiás. No meio desses compromissos, os rubro-negros foram derrotados por Fortaleza (2x1) e Criciúma (1x0).

Até a 11ª rodada, o Sport era o líder da Série B, com 22 pontos, somando seis vitórias, quatro empates e uma derrota. Hoje, o Leão é apenas o 10º, com 29. O clube estacionou no número de triunfos, pulou para 11 resultados de igualdade e três tropeços.

Jejum

Há nove jogos sem vencer, o Sport terá pela frente na próxima rodada o Vila Nova, no dia 8 de agosto, no OBA, pela Série B. Caso não derrote o Tigre, o clube vai repetir o jejum de triunfos que acometeu o Leão entre os anos de 1969 e 1970 e em 1973. O maior período dos rubro-negros sem comemorar um resultado positivo foi no ano passado, ao ficar 19 partidas sem ganhar na Série A.

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