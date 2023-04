A- A+

SPORT Sport é o único clube fora da Série A presente nas oitavas de final da Copa do Brasil Dos 16 participantes no mata-mata, 15 disputam a elite do futebol nacional. O Leão avançou de fase após bater o Coritiba

Após o encerramento da terceira rodada da Copa do Brasil 2023, na noite da última quinta-feira (27), foram definidos os participantes das oitavas de final da competição mais rentável do país. Dos 16 participantes, 15 disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Quem figura como “intruso” na lista é o Sport, que bateu o Coritiba com o placar agregado de 5 a 3 e estará presente no mata-mata do torneio. Os jogos da próxima fase estão marcados para acontecer entre as semanas de 17 e 31 de maio, enquanto o sorteio que definirá esses confrontos será realizado na próxima terça-feira (02/05), às 13h, na sede da CBF.

