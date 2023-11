Sport e outras três equipes receberam adiantamentos de verba da CBF durante a Série B

A- A+

Durante a reta final da Série B 2023, quatro equipes que disputaram a competição receberam adiantamentos de receitas por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Entre elas, o Sport.

Aliás, do quarteto, apenas o Leão pernambucano não conseguiu o objetivo do acesso, fechando a competição em 7º lugar. Vitória (1º), Juventude (2º) e Atlético-GO (4º) também receberam, mas ao contrário do Sport, subiram de divisão.

De acordo com o documento obtido pelo ge, o Sport recebeu R$ 1,5 milhão, em 27 de setembro. O clube pernambucano teria solicitado o adiantamento à entidade. Contudo, o presidente Yuri Romão disse que averiguaria se o recebido se tratava de adiantamento ou de cotas às quais o clube tinha direito. A Folha de Pernambuco tentou falar com o mandatário leonino, mas não obteve êxito até a publicação desta matéria.

Entre as outras três equipes, o Vitória recebeu quatro pagamentos de R$ 1 milhão, totalizando R$ 4 milhões, entre outubro e novembro. O Atlético-GO, por sua vez, recebeu R$ 2,5 milhões, no dia 26 de outubro. Já o Juventude, no dia 06 de outubro, recebeu R$ 1 milhão.

Na teoria, o artigo 20 do Código de Ética da CBF proíbe que clubes recebem valores de forma adiantada.

"É vedada a concessão pela CBF, seja a que título for, de empréstimos, adiantamentos ou dispensa de encargos financeiros a Entidades de Prática ou de Administração, objetivando assegurar a integridade do equilíbrio competitivo e resguardar o tratamento igualitário aos Clubes, Federações e Ligas."

No mesmo artigo, o 'Parágrafo Único', porém, detalha que "em casos excepcionais a concessão pode ocorrer", desde que aprovada pela diretoria da CBF e desde que sejam "fixadas as obrigações, condições, garantias e eventuais contrapartidas".

