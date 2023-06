Sport e outros clubes da Liga Forte fecham contrato para venda de direitos de TV; Náutico não assina

A- A+

A Liga Forte Futebol (LFF) concluiu o acordo com os investidores da Life Capital Partners e Serengeti Asset e Management, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta sexta-feira (30), em São Paulo. O acordo resultará em um investimento de R$ 2,3 bilhões para as 23 instituições que assinaram o vínculo, com adiantamento de R$ 500 milhões nos próximos dias. O Sport é um dos participantes. Apenas três clubes estão fora, sendo um deles o Náutico. Os demais são Atlético-MG e Internacional.

A Life Capital Partners e Serengeti Asset Management terá 20% das receitas comerciais geradas pelas equipes da LFF no Campeonato Brasileiro pelos próximos 50 anos, a partir de 2025. O formato aprovado pela Liga Forte Futebol estipula uma repartição das receitas da seguinte maneira: 45% igualitariamente, 30% pela performance esportiva e 25% pelo apelo comercial. Além disso, há uma regra para que em nenhum cenário a disparidade entre o primeiro e o último time seja superior a 3,5 vezes.

Se tivesse assinado, o Internacional teria direito a R$ 214,4 milhões, enquanto o Atlético-MG receberia R$ 213,5 milhões. O Náutico ficaria com R$ 10 milhões.

