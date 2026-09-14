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Ídolo Sport e patrocinador máster anunciam "O último milagre" de Magrão com a camisa do clube Jogo de despedida do goleiro que se aposentou há sete anos será realizado no dia 31 de outubro, na Ilha do Retiro

Sete anos depois de deixar o Sport de forma oficial e se aposentar do futebol, o ídolo rubro-negro Magrão terá um jogo de despedida com o manto leonino.

O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (14), em evento realizado na Ilha do Retiro.

Em ação promovida pelo patrocinador máster do Leão, “O Último Milagre” de Alessandro Beti Rosa acontecerá no dia 31 de outubro, às 16h, no estádio onde o ex-goleiro escreveu nome na história do clube.

Durante a coletiva que anunciou o jogo que vai marcar a última aparição de Magrão em campo com a camisa do Sport, o ex-goleiro falou do sentimento pelo agendamento da partida e deixou claro que não vai tentar segurar a emoção, diante do torcedor leonino.

“Desde o dia em que eu saí, eu tinha em mente ter esse jogo. É claro que às vezes pelas circunstâncias isso diminuía, mas sempre meu coração teve esse desejo de um dia estar novamente na Ilha fechando este ciclo”, declarou Magrão.

“A emoção você não tem como controlar, e sei que não vou conseguir. Vou estar muito emocionado, porque quando piso aqui na Ilha do Retiro, as lembranças e as recordações são muito fortes. Entrar na Ilha, com a presença da torcida, é uma coisa difícil de explicar, mas junto com os demais companheiros, vamos procurar fazer uma grande festa”, comentou o ídolo.

Magrão durante a coletiva de anúncio da despedida pelo Sport. Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco.

Companheiros de Magrão e ídolos da história do Sport estarão presentes no jogo festivo.

Os nomes dos ex-atletas serão relevados ao longo das próximas semanas, assim como outras ativações que serão feitas no dia da despedida do ex-camisa 1. O único ex-jogador "anunciado" foi Durval. Em tom de brincadeira, Magrão afirmou que o também ídolo do Sport será o capitão de uma das equipes na festividade.

"Durval é o capitão, independente de quem for jogar, ele vai jogar comigo, do meu lado. Quando eu for para o outro time, aí a gente vê quem será o capitão", brincou.

Magrão no Sport

Magrão chegou ao Sport em 2005, aos 28 anos de idade. Sua trajetória no clube durou 14 temporadas. Pelo Leão da Ilha do Retiro, foram 10 taças levantadas: oito estaduais (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017 e 2019), uma Copa do Nordeste (2014) e a Copa do Brasil de 2008. Conquistas que colocam Magrão no topo da lista de maiores vencedores da história leonina.

A final vencida sobre o Corinthians na Copa do Brasil, aliás, é tida como a partida mais marcante para o goleiro, entre os 732 jogos em que defendeu o clube.

“Foram muitos jogos importantes, muitos jogos decisivos, mas o que eu tenho assim como o maior é o com o Corinthians. Esse para mim é o mais importante, o que deu mais alegria ao torcedor. Então é um jogo que fica marcado de uma forma muito grande”, comentou o ex-goleiro.

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