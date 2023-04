A- A+

Campeonato Pernambucano Sport e Petrolina se encontram na Ilha do Retiro por vaga na final do Pernambucano Encontro ocorre às 16h30; quem avançar espera o vencedor de Retrô e Salgueiro

O Campeonato Pernambucano conhecerá o primeiro finalista da edição 2023 no início da noite desta sexta-feira (7) de feriado. Maior campeão do Estado, o Sport recebe o Petrolina, às 16h30, na Ilha do Retiro. Enquanto o Rubro-negro chega invicto na partida, com um aproveitamento de 83,3% dos pontos disputados, a Fera Sertaneja encara o Leão empolgada pela classificação sobre o Santa Cruz, na última terça. É a primeira vez que o clube do Sertão fica entre os quatro melhores da competição. Quem avançar, aguarda o vencedor de Retrô e Salgueiro, que se enfrentam neste sábado, na Arena de Pernambuco.

Tal campanha realizada pelo Petrolina até esta fase do Estadual vem sendo respeitada pelo elenco leonino. Em entrevista concedida à comunicação do clube na véspera do duelo, o volante Ronaldo enalteceu a classificação do clube sertanejo sobre o Santa Cruz, nas quartas de final.

“Hoje não tem mais time bobo. O Petrolina foi em busca da sua passagem à semifinal, ganha quem está mais preparado, mais ligado. A gente conversa muito e acreditamos no nosso trabalho. Eles trabalham igual a nós, soam, e foi isso que fizeram contra o Santa Cruz. Parabéns para eles, mas sexta será diferente. Vamos usar nossas estratégias para buscar o resultado com todas as forças”, contou o cabeça de área.

Depois de encarar o Central com o time completamente reserva, o Sport teve mais de uma semana para descansar e treinar seus titulares de olho no confronto desta sexta. Com a melhor campanha da primeira fase, o time dirigido por Enderson Moreira não teve o desgaste de disputar as quartas de final. Agora com o time inteiro, o clube da Praça da Bandeira almeja chegar na sétima final de Pernambucano nos últimos dez anos, além de levantar a quarta taça dentro deste recorte.

O Petrolina, por sua vez, além de atuar no meio da semana, veio ao Recife tentar fazer história de ônibus, em viagem de aproximadamente 12 horas. Na casa do adversário, além de tentar chegar na final de forma inédita, o clube sertanejo busca também sua primeira vitória sobre o Sport. Em 20 embates, são 16 vitórias do Leão e quatro empates. Neste ano, na primeira fase do Estadual, os rubro-negros venceram por 2x0, no mesmo estádio do encontro desta tarde.

No embate decisivo, a expectativa é de bom público na Ilha do Retiro. Até a publicação desta matéria, quase 11 mil ingressos haviam sido comercializados.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Petrolina

Alan; Raykar, Heverton, Mailson e Igor Tavares; Kiko, Vinicinho e Eduardo; Acauã, Emerson Galego e Everton Felipe. Técnico: William Lima.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Bruno César e Fernando Antônio

VAR: Tiago Nascimento

Transmissão: TV Globo e Nosso Futebol.

