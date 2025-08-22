A- A+

Futebol Sport e Retrô conhecem adversários nas quartas da Copa do Nordeste Sub-20 CBF divulga tabela detalhada da fase decisiva em jogo único

A CBF confirmou, nesta quinta-feira (21), a tabela das quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20. Sport e Retrô, representantes de Pernambuco, já sabem seus adversários e se preparam para duelos eliminatórios que definirão vagas na semifinal da competição.

Confrontos

De acordo com a tabela divulgada pela Diretoria de Competições, os jogos das quartas serão em partida única. Caso haja empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis.

O Sport enfrentará o Ceará no dia 27 de agosto, às 15h, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga (CE). No mesmo dia, às 16h, o Retrô terá pela frente o Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Campanhas

O Sport avançou após terminar na 2ª colocação do Grupo D, com 6 pontos, ficando atrás apenas do Vitória, que somou 7. Já o Retrô garantiu a classificação também na 2ª posição, no Grupo C, com 5 pontos, atrás do líder Bahia, que fez 7.

Importância

Além da busca pelo título, a Copa do Nordeste Sub-20 é um palco de visibilidade para jovens talentos da região. A presença de Sport e Retrô entre os oito melhores reforça a força das categorias de base de Pernambuco e o investimento dos clubes na formação de atletas.

Com a tabela definida, os dois times se concentram em desafios que podem colocá-los entre os quatro melhores do torneio e abrir caminho para sonhar com a conquista regional.

Com informações da assessoria

