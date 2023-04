Sport e Retrô duelam na Ilha do Retiro em busca do título do Campeonato Pernambucano

A- A+

Não importa se um lado está acostumado com decisões e outro apenas começando a sentir esse gosto. Se um tem mais de 40 troféus da competição, enquanto o adversário busca o primeiro. Jogando em casa ou fora. Com vantagem ou precisando reverter o cenário. O que realmente vale tem duração de 90 minutos (mais acréscimos, que podem separar a glória da frustração). Tudo pesa em uma final. Até ela começar. Neste sábado (22), na Ilha do Retiro, Sport e Retrô disputam a taça do Campeonato Pernambucano 2023. Um deles será campeão. Um deles sairá maior do que entrou. Isso é o que realmente importa.



No jogo da ida, na Arena de Pernambuco, o Sport venceu por 2x1. O Leão precisa apenas de um empate para ganhar o 43º troféu estadual. O Retrô tem de ganhar por dois gols de diferença para faturar o título. Triunfo por um levará a decisão para as penalidades.



O Retrô tenta entrar no seleto grupo de ganhadores do Pernambucano fora do Trio de Ferro do Recife. Com exceção de Sport, Santa Cruz e Náutico, levantaram o caneco da competição o América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas), Flamengo e Salgueiro (ambos com uma). Em 2022, a Fênix foi finalista, ganhando do Timbu no jogo da ida, nos Aflitos, por 1x0. Na volta, derrota pelo mesmo placar, na Arena, e revés nos pênaltis.



"Por experiência própria, nós sabemos que perder a primeira partida não define o resultado da segunda. Passamos por isso ano passado, tiramos isso como experiência. Agora podemos reverter esse placar lá na Ilha do Retiro”, projetou Dico Wooley, técnico do Retrô.





Invicto e favorito



Dono do melhor ataque do Brasil em 2023 e finalista também da Copa do Nordeste, o Sport, favorito ao título, pode faturar pela quinta vez na história o título do Pernambucano de forma invicta - caso não precise ser campeão nas penalidades. As outras vezes foram em 1917, 1941, 1998 e 2009.



Parte do sucesso do Sport se deve ao entrosamento dos dois principais jogadores do clube na temporada. Um deles é o meia Luciano Juba, artilheiro do Estadual, com seis gols, ao lado de Emerson Galego ex-Petrolina e agora do Santa Cruz. O outro é o centroavante Vagner Love, que já colocou cinco bolas na rede na competição.



"Vagner faz gols, dá assistências, trabalha muito para o time. É competitivo, tem prazer de jogar. Já Juba tem feito uma temporada muito boa. Espero que continuem assim", disse o técnico rubro-negro, Enderson Moreira.



Reflexos da decisão



Já eliminados, Náutico e Santa Cruz ainda serão afetados pelo resultado final do Campeonato Pernambucano. Se o Sport for o campeão, o Timbu estará garantido na Copa do Nordeste de 2024, enquanto a Cobra Coral ficará com um lugar na fase preliminar. Em compensação, caso o Retrô fique com o troféu, serão os alvirrubros que herdarão um espaço no pré-Nordestão, enquanto os tricolores estarão oficialmente fora do Regional do ano que vem.



Ficha técnica



Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Ronaldo e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira



Retrô

Jean; Israel, Guilherme Paraíba, Renan Dutra e Edson; Jonas, Ratinho e Radsley (Albano); Gustavo Ermel, Fernandinho e Giva . Técnico: Dico Woolley



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Karla Renata Cavalcanti de Santana

Transmissão: DAZN, TV Globo

Veja também

Brasileirão Rodada da Série A tem vitória fora de casa do Fortaleza, Palmeiras arrancando empate e Fla derrotado