Sport e Retrô muda de horário e será 19h, na Ilha do Retiro, pelo Estadual

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) fez uma alteração no horário da partida entre Sport e Retrô, sábado (28), pelo Campeonato Pernambucano. Anteriormente marcado para 10h30, o jogo acontecerá agora às 19h. Mudança provocada pela insatisfação dos rubro-negros com o confronto ocorrendo pela manhã.

“Um absurdo jogar às 10h30 aqui no Nordeste. Um absurdo expor atletas profissionais a essa temperatura de quase 40 graus. Absurdo expor crianças e idosos a essas condições nas arquibancadas", reclamou Inaldo Freire, fisiologista do Sport, nas redes sociais, antes do anúncio da alteração. Após essa partida, a equipe entrará em campo na quarta, contra o Porto, no Lacerdão, 20h.

O Sport é o atual terceiro colocado do Pernambucano, com sete pontos. Em caso de vitória, o clube pode terminar o dia na liderança, à frente do Retrô, com nove, que joga na quarta (25), contra o Náutico, no Arruda.

