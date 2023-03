A- A+

CLÁSSICO DAS MULTIDÕES Sport e Santa Cruz empatam sem gols na Arena de Pernambuco; árbitro precisou ser substituído Com dores na perna direita, árbitro principal precisou ser substituído no jogo durante etapa complementar

O Sport e o Santa Cruz empataram sem gols no Clássico das Multidões deste sábado (18), pela quarta rodada da Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O Leão apresentou superioridade técnica na partida e também pôde contar com uma vantagem numérica a partir da etapa complementar, já que Marcus Vinícius, do Tricolor, tomou dois cartões amarelos e acabou expulso. Apesar disso, as equipes não saíram do 0 a 0.

No jogo, o Leão, mandante da partida, foi comandado pelo auxiliar técnico Luís Fernando Flores, que substituiu o treinador Enderson Moreira, expulso na última rodada do Regional.

A superioridade do Sport nos primeiros instantes em campo se consolidou pouco após os cinco minutos, com um gol do zagueiro Chico, mas anulado por impedimento. Depois, o Santa Cruz passou a se encontrar em campo e ousar em tentativas contra o adversário, mesmo ainda com um desempenho técnico inferior.

A primeira reação do Tricolor em campo aconteceu com Marcus Vinícius, aproveitando a bola que sobrou enquanto Renan tentava defender o gol leonino, mas sem efeito.

Para responder ao perigo, Luciano Juba cruzou e Vágner Love mandou de perna esquerda, mas o goleiro coral Michael conseguiu defender. Depois, o Tricolor por pouco não abriu o placar a partir de um vacilo do goleiro Renan. O arqueiro espalmou a bola que Lucas Silva tentou colocar para dentro das redes, quando Gedoz apareceu e por um desequilíbrio não garantiu vantagem aos visitantes.

Com mais controle da partida, o Rubro-negro seguiu atento. Entre as chances mais perigosas, se destacou mais uma protagonizada por Love. O jogador recebeu a bola do zagueiro Rafael Thyere, mas mandou por cima da barra.

Apesar das chances criadas pelas equipes, o jogo foi ao intervalo sem gols.

O time de Luís Fernando Flores não retornou ao campo com alterações. Já o treinador Ranielle Ribeiro acionou Dayvid na vaga de Gedoz, um dos que chegou perto de abrir o placar no primeiro tempo.

Aos 10 da etapa complementar, o Santa Cruz precisou se reinventar. O defensor Marcus Vinícius recebeu mais um cartão amarelo no jogo e foi expulso. Por tabela, Baraka também amarelou por reclamação e Alemão recebeu o mesmo cartão por ter solicitado a entrada da equipe médica no gramado, sem autorização do árbitro, ao ver o companheiro Michael caído.

Em desvantagem numérica, o Tricolor optou pela saída de Chiquinho e a entrada de Ítalo Silva, buscando ao menos um equilíbrio.

Aproveitando a fragilidade coral, Chico novamente apareceu e mandou um passe para Fabinho que, de cabeça, assustou o arqueiro Michael, que se esticou e conseguiu mandar por cima da barra.

A superioridade técnica do Rubro-negro aumentou no segundo tempo, mas o time não conseguiu concluir positivamente as chances criadas, nem aproveitar a expulsão de uma das peças do adversário. O Santa Cruz, por sua vez, criou menos chances, e também não foi capaz de balançar as redes.

Substituição inusitada

Aos 24 da etapa complementar o jogo precisou ser interrompido porque o árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia, sentiu dores na perna direita e pediu para ser substituído pelo quarto árbitro. Ele precisou de atendimento médico e saiu “carregado” pelos massagistas dos dois clubes.

Violência

Como de costume, episódios de violência aconteceram horas antes do apito inicial do jogo. Por volta das 12h, dezenas de membros das torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz, a “Jovem” e a “Inferno Coral”, respectivamente, promoveram confusão na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada e chegou a fazer rondas na área, mas ninguém foi detido.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo (Ewerthon), Chico, Rafael Thyere e Igor Cariús (Felipinho); Fabinho, Ronaldo Henrique (M. Vargas) e Jorginho (Gabriel Santos); Luciano Juba, Edinho (Facundo Labandeira) e Vágner Love | Técnico: Luís Fernando Flores (auxiliar)

Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão (Yan OIiveira), Ítalo Melo, Alemão e Marcus Vinícius; Baraka, Anderson Paulista; Felipe Gedoz (Dayvid/João Erick), Chiquinho (Ítalo Silva), Lucas Silva e Pipico (Gabriel Cardoso) | Técnico: Ranielle Ribeiro

Estádio: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)

Cartões amarelos: Marcus Vinícius (Santa Cruz), Baraka (Santa Cruz), Alemão (Santa Cruz), Gabriel Cardoso (Santa Cruz), Fabinho (Sport), Chico (Sport) e Michael (Santa Cruz)

Cartões vermelhos: Marcus Vinícius (Santa Cruz)

Público: 27.502

Renda: R$ 675.365,00

