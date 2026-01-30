A- A+

SEGURANÇA Sport x Santa Cruz: esquema de segurança do clássico terá 974 policiais militares Clássico das Multidões ocorre neste sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro

O Clássico das Multidões entre Sport e Santa Cruz, que ocorre neste sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro, terá a presença de 974 policiais militares para garantir a segurança do duelo.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a área interna do estádio contará com 127 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

Sob o comando do 12° Batalhão da Polícia Militar (BPM), a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 847 policiais que farão a segurança dos torcedores.

Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado.

Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

