A- A+

Futebol Sport e Santa no top-20 de maiores torcidas do Brasil; confira dados Leão é o segundo clube do Nordeste com mais torcedores no país, atrás apenas do Bahia

Sport e Santa Cruz estão no top-20 das maiores torcidas do Brasil. A informação é da pesquisa divulgada pelo jornal O Globo, encomendada aos institutos Ipsos-Ipec, que avaliou o grau de fanatismo dos torcedores. No recorte regional, o Leão está na vice-liderança do ranking, enquanto a Cobra Coral ocupa a sexta posição.

Dados

No cenário nacional, o Sport está na 13ª posição, com 1,3% dos torcedores. O Santa Cruz é o 19º, com 0,6%. O top-5 do Brasil é composto por Flamengo, com 21,2%; Corinthians, com 11,9%; Palmeiras, com 6,5%; São Paulo, com 6,4%; e Vasco, com 3,4%.

O melhor nordestino da lista é o Bahia, com 2,2%, na nona posição. O Sport vem logo atrás, seguido por Vitória, em 16º, com 0,8%. Fortaleza e Ceará dividem o 17º lugar, ambos com 0,7%, um pouco acima do Santa Cruz.

Em termos de crescimento, o Bahia foi quem mais se destacou, com 0,5 ponto a mais do que a pesquisa anterior, realizada em 2022. O Sport cresceu 0,1 ponto e o Santa Cruz não teve evolução assinalada.

Nordeste

Observando somente as respostas captadas no Nordeste, o Flamengo segue também em primeiro lugar, com 25%. O Corinthians (9,2%) aparece em segundo, com o Palmeiras (9,0%) fechando o pódio, em terceiro lugar. O Bahia (7,4%) é o quarto, o São Paulo (7,0%) fica em quinto e o Sport (4,9%) ocupa o sexto lugar. Nesse contexto, o Santa Cruz (1,6%) é o 11º, atrás de Vasco (7º, com 3,1%), Vitória (8º, com 2,5%), Ceará (9º, com 2,5%) e Fortaleza (10º, com 2,3%).

No Sul, cerca de 62% dos torcedores apoiam os clubes dos estados (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina). Os demais 38% se dividem entre equipes de outros locais. Diferente do Nordeste, com 61% preferindo equipes de fora da região e 39% os representantes nordestinos.

No Norte/Centro-Oeste, o Remo é o time local que tem a maior torcida, mas fica atrás de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Outro clube da região que aparece no top-10 da lista é o Paysandu, abaixo dos demais citados e da Seleção Brasileira.

Ao todo, foram entrevistadas duas mil pessoas acima dos 16 anos, entre os dias 5 e 9 de junho, em 132 municípios de todas as regiões do Brasil. Com nível de confiança em 95%, a margem de erro estimada para o total da amostra é de 2,2 pontos percentuais. Em alguns recortes, a soma pode ser maior que 100% porque foram considerados dois times como preferência.

Veja também