Futebol Sport e São Paulo se reencontram em abertura do returno da Série A; veja o que mudou Duelo será sábado (16), na Ilha do Retiro, com o Leão buscando a primeira vitória como mandante na competição

No dia 29 de março, São Paulo e Sport se enfrentaram na abertura da Série A do Campeonato Brasileiro. No Morumbi, as equipes empataram em 0x0. Quase cinco meses depois, os clubes jogam no início do segundo turno, sábado (16), na Ilha do Retiro. Um reencontro marcado por uma série de mudanças de ambos os lados.

Treinadores

O Sport começou o Brasileirão sob o comando do técnico Pepa. O profissional só ficou no cargo até a sétima derrota, sendo demitido após perder por 2x1 para o Fluminense, no Maracanã. O Leão trouxe António Oliveira para a função, mas o profissional trabalhou ainda menos tempo, ficando apenas quatro rodadas. Desde então, o time é treinado por Daniel Paulista.

No São Paulo, o técnico era Luis Zubeldía. O argentino entregou o cargo após o time perder por 3x1 para o Vasco, no Morumbi, na rodada que antecedeu a pausa do Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Hernán Crespo foi o escolhido para substituí-lo.

Times

Muitas mudanças na base titular do Sport ocorreram desde o encontro. Caíque França perdeu a vaga para Gabriel Vasconcelos, que chegou recentemente. João Silva e Chico não formam mais a zaga, que agora tem Ramon e Rafael Thyere - ausente anteriormente por conta de problemas físicos. Matheus Alexandre e Cariús já estavam na base titular, embora perante o Tricolor quem jogou foi Hereda.

Sérgio Oliveira e Du Queiroz jogaram diante do São Paulo. O primeiro se recupera de lesão no tornozelo, enquanto o segundo deixou o clube. Na cabeça de área, o Leão manteve Rivera e tem o jovem Zé Lucas no setor, além de Lucas Lima.

Na frente, um novo trio ofensivo. Derik, Matheusinho e Léo Pereira formam o ataque que teve anteriormente Pablo e Lenny Lobato - esse último também não está mais no Sport.

No São Paulo, o setor defensivo manteve Rafael, Arboleda e Alan Franco, mas Crespo optou por sair da linha de quatro para jogar com três zagueiros.

No meio, Luiz Gustavo perdeu espaço por conta do tratamento de um tromboembolismo pulmonar. A grande novidade foi Rodriguinho, de 21 anos, cria de Cotia que tem se destacado nos últimos jogos. No ataque, nomes como Luciano e Ferreirinha permanecem entre os titulares, já Calleri se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e não tem prazo para voltar aos gramados.

Tabela

O Sport é o lanterna da Série A, com nove pontos. O São Paulo é o sétimo, com 28.

