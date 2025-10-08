Qua, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Campeonato Brasileiro

Sport é superado pelo Atlético-MG em jogo atrasado do Brasileirão, em Belo Horizonte

Depois de empatar com Cruzeiro, Leão não consegue repetir bom desempenho na casa do Galo

Reportar Erro
Derik Lacerda, do Sport, tenta jogada contra o Atlético-MGDerik Lacerda, do Sport, tenta jogada contra o Atlético-MG - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport chegou à sua 14ª derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Após ficar no empate com o Cruzeiro, no Mineirão, no domingo (5), o Leão encerrou sua jornada em Belo Horizonte com revés, na noite desta quarta-feira (8). Em confronto atrasado da 14ª rodada, o clube pernambucano foi superado pelo Atlético-MG, por 3x0, na Arena MRV. O resultado mantém o Rubro-negro na lanterna, com 16 pontos, e leva os mineiros ao 14º lugar, agora com 32 pontos. 

A tática utilizada no segundo tempo contra o Cruzeiro, com Igor Cariús fazendo dobra com Luan Cândido pela esquerda agradou Daniel Paulista, que resolveu iniciar a partida com o Galo com o camisa 16 entre os titulares. Entretanto, qualquer chance do plano funcionar foi por água abaixo ainda antes dos dez minutos. Apesar de bem postado defensivamente, o Sport acabou castigado na bola parada. Aos oito, Bernard cobrou falta, Rony desviou na primeira trave e Vitor Hugo mandou para as redes. No minuto anterior, o Leão ainda perdeu Hyoran, com dores na coxa. 

O Atlético-MG quase ampliou logo em seguida em verdadeira blitz. Gabriel fez duas boas defesas em tentativas de Guilherme Arana e ainda defendeu finalização de Scarpa da entrada da área. A melhor chance do Sport veio em cabeceio de Thyere, que passou com perigo ao poste esquerdo de Everson. 

Leia também

• Sport realiza segunda edição do Outubro Rosa no Leão com oferta de mamografias gratuitas

• Justiça indefere ação do Flamengo, declara Sport campeão de 87 e Taça das Bolinhas do São Paulo

• Elogiado por Daniel Paulista, Derik comenta momento no Sport: "Feliz de ter correspondido"

Com a vantagem, o time de Sampaoli aproveitava os espaços cedidos pelo Sport para incomodar. Assim, aos 37, ampliou o marcador. Em jogada iniciada por Bernard, Dudu ajeitou para Arana. No primeiro momento, a defesa rubro-negra afastou, mas a bola ficou com Igor Gomes. Na tentativa do meia, Thyere se jogou para impedir o chute e o rebote ficou com Arana, que só empurrou para o fundo do gol. 

Para correr atrás do prejuízo, Daniel Paulista voltou do intervalo com Lucas Lima e Romarinho. Com outra postura, o Sport até incomodou no início em chute do próprio camisa 11 e em cabeçada de Ramon. Mas em rápida investida, foi o Atlético-MG quem marcou mais um. Lucas Lima cobrou falta nas mãos de Everson. O goleiro alvinegro ligou rápido contra-ataque achando Biel. Cara a cara com Gabriel, o atacante tocou para Rony, livre, deixar o seu na Arena MRV. 

Com a dificuldade de reverter o resultado, Daniel Paulista aproveitou a reta final da partida para dar ritmo de jogo a Sérgio Oliveira. O português não atuava desde julho, por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo, e ainda viu Derik Lacerda descontar, de pênalti, aos 36. Aos 41, o Sport ainda ficou perto de fazer mais um, mas Matheusinho não aproveitou bela jogada de Romarinho, finalizando por cima do gol de Everson. 

Ficha do jogo

Atlético-MG 3
Everson; Saravia, Lyanco (Ruan), Vitor Hugo e Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Igor Gomes, Bernard (Natanael) e Scarpa (Hulk); Dudu (Biel) e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli. 

Sport 1
Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas (Lucas Lima), e Hyoran (Rodrigo Atencio) (Sérgio Oliveira); Matheusinho, Igor Cariús (Romarinho) e Derik. Técnico: Daniel Paulista. 

Local: Arena MRV (Belo Horizonte/MG)
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thomé (RR)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols: Vitor Hugo, aos 8', Guilherme Arana, aos 37' do 1T, Rony, aos 16' do 2T (CAM); Derik Lacerda, aos 36' do 2T (SPT)
Cartões amarelos: Guilherme Arana, Igor Gomes, Vitor Hugo, Hulk (CAM); Ramon Menezes, Rivera (SPT)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter