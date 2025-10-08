Sport é superado pelo Atlético-MG em jogo atrasado do Brasileirão, em Belo Horizonte
Depois de empatar com Cruzeiro, Leão não consegue repetir bom desempenho na casa do Galo
O Sport chegou à sua 14ª derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Após ficar no empate com o Cruzeiro, no Mineirão, no domingo (5), o Leão encerrou sua jornada em Belo Horizonte com revés, na noite desta quarta-feira (8). Em confronto atrasado da 14ª rodada, o clube pernambucano foi superado pelo Atlético-MG, por 3x0, na Arena MRV. O resultado mantém o Rubro-negro na lanterna, com 16 pontos, e leva os mineiros ao 14º lugar, agora com 32 pontos.
A tática utilizada no segundo tempo contra o Cruzeiro, com Igor Cariús fazendo dobra com Luan Cândido pela esquerda agradou Daniel Paulista, que resolveu iniciar a partida com o Galo com o camisa 16 entre os titulares. Entretanto, qualquer chance do plano funcionar foi por água abaixo ainda antes dos dez minutos. Apesar de bem postado defensivamente, o Sport acabou castigado na bola parada. Aos oito, Bernard cobrou falta, Rony desviou na primeira trave e Vitor Hugo mandou para as redes. No minuto anterior, o Leão ainda perdeu Hyoran, com dores na coxa.
O Atlético-MG quase ampliou logo em seguida em verdadeira blitz. Gabriel fez duas boas defesas em tentativas de Guilherme Arana e ainda defendeu finalização de Scarpa da entrada da área. A melhor chance do Sport veio em cabeceio de Thyere, que passou com perigo ao poste esquerdo de Everson.
Leia também
• Sport realiza segunda edição do Outubro Rosa no Leão com oferta de mamografias gratuitas
• Justiça indefere ação do Flamengo, declara Sport campeão de 87 e Taça das Bolinhas do São Paulo
• Elogiado por Daniel Paulista, Derik comenta momento no Sport: "Feliz de ter correspondido"
Com a vantagem, o time de Sampaoli aproveitava os espaços cedidos pelo Sport para incomodar. Assim, aos 37, ampliou o marcador. Em jogada iniciada por Bernard, Dudu ajeitou para Arana. No primeiro momento, a defesa rubro-negra afastou, mas a bola ficou com Igor Gomes. Na tentativa do meia, Thyere se jogou para impedir o chute e o rebote ficou com Arana, que só empurrou para o fundo do gol.
Para correr atrás do prejuízo, Daniel Paulista voltou do intervalo com Lucas Lima e Romarinho. Com outra postura, o Sport até incomodou no início em chute do próprio camisa 11 e em cabeçada de Ramon. Mas em rápida investida, foi o Atlético-MG quem marcou mais um. Lucas Lima cobrou falta nas mãos de Everson. O goleiro alvinegro ligou rápido contra-ataque achando Biel. Cara a cara com Gabriel, o atacante tocou para Rony, livre, deixar o seu na Arena MRV.
Com a dificuldade de reverter o resultado, Daniel Paulista aproveitou a reta final da partida para dar ritmo de jogo a Sérgio Oliveira. O português não atuava desde julho, por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo, e ainda viu Derik Lacerda descontar, de pênalti, aos 36. Aos 41, o Sport ainda ficou perto de fazer mais um, mas Matheusinho não aproveitou bela jogada de Romarinho, finalizando por cima do gol de Everson.
Ficha do jogo
Atlético-MG 3
Everson; Saravia, Lyanco (Ruan), Vitor Hugo e Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Igor Gomes, Bernard (Natanael) e Scarpa (Hulk); Dudu (Biel) e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.
Sport 1
Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas (Lucas Lima), e Hyoran (Rodrigo Atencio) (Sérgio Oliveira); Matheusinho, Igor Cariús (Romarinho) e Derik. Técnico: Daniel Paulista.
Local: Arena MRV (Belo Horizonte/MG)
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thomé (RR)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols: Vitor Hugo, aos 8', Guilherme Arana, aos 37' do 1T, Rony, aos 16' do 2T (CAM); Derik Lacerda, aos 36' do 2T (SPT)
Cartões amarelos: Guilherme Arana, Igor Gomes, Vitor Hugo, Hulk (CAM); Ramon Menezes, Rivera (SPT)