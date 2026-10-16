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Série B Sport é superado pelo Fortaleza e perde chance de entrar no G-6 da Série B Rubro-negro viu Marcelo Ajul ser expulso ainda no primeiro tempo e voltou a tropeçar no rival cearense

O Sport perdeu a chance de entrar no G-6 da Série B do Brasileiro, mesmo que de forma momentânea. Na Ilha do Retiro com mais de 21 mil torcedores, o Leão até começou o confronto melhor que o Fortaleza, mas viu Marcelo Ajul ser expulso ainda no primeiro tempo e foi superado pelo rival cearense por 2x0, na noite desta sexta-feira (16), pela 34ª rodada do campeonato. Agora a equipe da Praça da Bandeira não sabe o que é derrotar o Tricolor, no Recife, há oito jogos.

O resultado manteve os pernambucanos na oitava posição, com 51 pontos. Em caso de triunfo, o Rubro-negro ultrapassaria o Atlético-GO, que ficou no empate em 1x1 com a rebaixada Ponte Preta, em São Paulo. Os goianos somam 54 pontos. Vitorioso no clássico nordestino, o Fortaleza chegou aos 60 pontos, mantendo a quarta posição.

O jogo

Na estreia do novo uniforme alternativo na cor preta, o Sport foi superior ao Fortaleza durante grande parte do primeiro tempo. Ainda antes dos dez minutos, o Rubro-negro já tinha chegado com perigo duas vezes com Perotti e outra com Diego Hernández. Já aos 19 minutos, foi a vez de Biel chutar sem força e parar em João Ricardo.

Sem dar chances para o adversário respirar, a melhor oportunidade leonina aconteceu aos 26 minutos, mais uma vez dos pés de Diego Hernández. O camisa 20 chutou da entrada da área e a bola saiu tirando tinta do poste direito do goleiro cearense.

Se o Tricolor do Pici pouco oferecia perigo, o Sport fez questão de contribuir. Aos 45 minutos, Marcelo Ajul fez falta sobre Cantillo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Na cobrança, Mailton bateu com perfeição e a bola achou Cardona na segunda trave. O defensor subiu mais que o marcador e abriu o placar.

Com a vantagem no placar e a superioridade numérica em campo, o Fortaleza voltou para a etapa complementar sem precisar se expor. Até por isso, o Sport se lançava para o ataque na busca pela igualdade. Soso lançou Marlon Douglas e Neto Pessoa no intuito de ganhar mais ofensividade, mas o clube pouco conseguia produzir para incomodar a meta adversária.

Sem fazer força, a equipe visitante ammpliou em mais uma bola parada. Thiago Couto saiu jogando com Willian Oliveira, o volante não conseguiu dominar e derrubou Jaílson perto da entrada da área. Na cobrança, Rodriguinho finalizou com maestria e acertou o ângulo para fazer o segundo.

Na reta final do confronto, o Fortaleza ainda teve o volante Jaílson expulso. Soso sacou Habraão e acionou Kervin Andrade, mas o Sport não conseguiu reagir em campo.

Ficha do jogo

Sport 0

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Habraão (Kervin Andrade) e Raí Lopes (Edson Lucas); Willian Oliveira (Carlos de Pena), Patrick de Paula e Biel (Zé Gabriel); Diego Hernández (Marlon Douglas), Chrystian Barletta e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso.

Fortaleza 2

João Ricardo; Maílton, Neris (Ronald), Bastos, Cardona (Lucas Gazal) e Mucuri (Kaio Henrique); Pierre, Jaílson e Rodriguinho (Rodrigo); Luiz Fernando (Welliton) e Cantillo. Técnico: Paulo Autuori.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT) e Isabela Morais Vivas (DF)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Cardona, aos 47' do 1T, Rodriguinho, aos 24' do 2T (FOR)

Cartões amarelos: Marcelo Ajul, Mariano Soso, Biel (SPT); Mucuri, Cardona, Jaílson (FOR)

Cartão vermelho: Marcelo Ajul (SPT); Jaílson (FOR)

Público total : 21.379 torcedores

Renda: R$ 655.826,00

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