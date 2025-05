A- A+

SOLIDARIEDADE Sport e TJPE divulgam campanha para doações via Imposto de Renda ao Fundo da Infância e Adolescência Ação acontecerá minutos antes da partida contra o Internacional, pelo Brasileirão, neste domingo (25), na Ilha do Retiro

Responsabilidade social fora das quatro linhas. É com esse propósito que o Sport, em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), irá realizar, neste domingo (25), uma ação em apoio à campanha "Declare Proteção à Infância", idealizada pelo Judiciário estadual pernambucano.

A iniciativa incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda (IR) para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

Neste domingo, antes da partida contra o Internacional, que acontece às 16h, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão, os jogadores do Leão farão um apelo especial com objetivo de ampliar o alcance das doações ao FIA.

“É uma oportunidade de contribuir de forma simples e segura para mudar a realidade de muitas crianças. Ter o Sport como parceiro nessa causa amplia nossa voz”, afirma o coordenador da Infância e Juventude do TJPE, desembargador Élio Braz.

O procedimento de doação é simples e não gera custo adicional para o contribuinte. Pessoas físicas podem destinar até 3% do valor do imposto devido.

O montante é abatido diretamente do valor a pagar ou somado ao valor da restituição, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Mais do que um clube de futebol, o Sport é uma instituição com responsabilidade social. Temos orgulho de participar de uma campanha que protege a infância e oferece esperança para tantas crianças e adolescentes. Esperamos que nossa torcida abrace essa causa com a mesma paixão com que apoia o time em campo”, destacou o presidente do Sport, Yuri Romão.

A mobilização foi articulada junto à diretoria do Sport pelo Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA).

“Levar uma campanha como essa para o centro do campo é mais do que simbólico — é estratégico. Quando os jogadores falam, a torcida escuta. A parceria com o Sport mostra como o futebol pode ser uma ferramenta poderosa de mobilização social e engajamento cidadão”, afirma Rogério Morais, diretor executivo do PIPA.

Saiba como doar

Para fazer a destinação, ao preencher a declaração do Imposto de Renda, é necessário acessar a aba “Doações Diretamente na Declaração”.

Em seguida, selecione “Criança e Adolescente” e clique em “Novo”. Neste momento, o(a) contribuinte pode escolher o fundo destinatário — municipal, estadual ou nacional — e definir o percentual a ser doado.

O próprio sistema da Receita Federal calcula automaticamente os valores disponíveis para doação, sem que seja necessário fazer qualquer conta manualmente.

Após esse procedimento, no momento do envio da declaração, será gerado o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) correspondente a cada destinação informada. É preciso imprimir e pagar o(s) Darf(s) para que a doação seja efetivada. Os valores pagos serão compensados no ajuste do imposto:

– Se houver imposto a pagar, o valor doado será abatido do saldo devedor;

– Se houver direito à restituição, o valor doado será somado ao valor a ser restituído.

