Sport é vice-campeão da Taça Brasil Sub-15 de Futsal

No último sábado (15), o Sport concluiu a participação na Taça Brasil Sub-15 de Futsal com a medalha de vice-campeão. Os Leões Olímpicos tiveram uma boa atuação, onde empataram no tempo normal e, no detalhe, foram superados na prorrogação para o APAMA-SC, que faturou o bicampeonato.

Esse é o terceiro pódio do Clube na disputa da Taça Brasil em 2023. Nas duas disputas anteriores, os rubro-negros também foram vice no Sub-13 de terminaram em terceiro lugar na categoria Sub-9.

Os atletas do Sub-15 terminaram a campanha com 15 gols marcados nos seis jogos, com quatro vitórias conquistadas. Técnico da equipe, Eduardo Cabral exaltou o feito dos Leões Olímpicos e destacou a importância da campanha para os jogadores.

“Foi uma campanha muito honrosa dos nossos garotos, que mais uma vez deram orgulho à torcida do Sport representando o Clube e Pernambuco. O título escapou no detalhe, mas a Taça Brasil foi de extrema importância para a formação e desenvolvimentos dos atletas”, exaltou o treinador.

Campanha do Sport na Taça Brasil de Futsal Sub-15

AAEP/Tic Tac Futsal (MS) 1×2 Sport – 1ª rodada

Sport 4×1 Iate Clube (PI) – 2ª rodada

APAMA (SC) 4×3 Sport – 3ª rodada

Sport 2×0 W&F (CE) – 4ª rodada

Sport 3×0 Drummond (PR) – Semifinal

Sport 1×2 APAMA (SC) – Final

