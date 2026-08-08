Sport bate o Vila Nova fora de casa e encerra jejum de nove jogos sem vencer na Série B
Gol da partida foi marcado por Chrystian Barletta, no início do primeiro tempo
O Sport reencontrou o caminho da vitória na tarde deste sábado (8). Com um golaço de Chrystian Barletta no início do jogo e uma atuação inspirada do goleiro Thiago Couto, o Leão da Ilha bateu o Vila Nova por 1 a 0, em pleno Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Leia também
• Sport acerta a contratação do meia Juan Alano, do Ceará
• Com negativas, Sport encerra negociações por Tiquinho Soares e Yan Sasse; Galeano entra na mira
• Sport negocia a chegada de Yan Sasse, meia-atacante revelado no Coritiba
As escolhas do técnico Gilmar Dal Pozzo, que promoveu mudanças na equipe titular – tendo como principal novidade a dupla de zaga – surtiram efeito imediato, com Marcelo Ajul e Kayky mostrando segurança para garantir o resultado positivo.
Além de encerrar um incômodo jejum de nove partidas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o resultado fora de casa dá um novo fôlego ao Rubro-negro, que agora ocupa a 7ª colocação na tabela.
Sem muito tempo para comemorar, o Sport volta a campo na próxima sexta-feira (14), às 20h30, quando recebe o Londrina, em plena Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Vitória do GRUPO! É o SPORT CLUB DO RECIFE! pic.twitter.com/khIvuSf1E0— Sport Club do Recife (@sportrecife) August 8, 2026
O jogo
Aos 5’ do primeiro tempo, Chrystian Barletta sobe em velocidade, solta uma bomba de fora da área e encobre o goleiro Helton com um golaço, abrindo o placar para o Sport.
Visando uma reação aos 10’, André Luís desvia para Éverton Galdino de cabeça, mas Marcelo Ajul faz o corte.
Em sua segunda chance clara na partida, o Sport quase marca o segundo. Após uma boa troca de passes, Zé Gabriel encontra Augusto Pucci, que cruza pela direita para Perotti. O camisa 9 se estica todo, mas não consegue chegar na bola, aos 24’.
Em mais um contra-ataque Rubro-negro, aos 30’, Diego Hernández chuta de esquerda da intermediária e tira tinta da trave de Helton Leite, em um lance muito parecido com o gol de Barletta na partida.
10 minutos depois, Augusto Pucci aciona Clayson dentro da área, pelo lado esquerdo. O camisa 25 solta uma bomba, mas o goleiro do Tigre defende no canto.
Nos 47’, Higor Luiz chuta de longe, a bola desvia em Perotti, e Thiago Couto busca no cantinho, salvando o Sport do empate.
Segundo tempo
No início da segunda etapa, o Tigre sobe totalmente para o campo de ataque, pressionando a equipe rubro-negra, mas sem chances reais de gol.
Aos 5’, André Luís invade a área com liberdade e perde o tempo de finalização. O camisa 7 recebe a marcação de Marcelo Ajul e cai no chão pedindo pênalti. A arbitragem, porém, manda o lance seguir.
Marquinhos Gabriel cobra falta direto para o gol, a bola passa pelos defensores rubro-negros, e Thiago Couto salva o Sport, mais uma vez, aos 11’.
Quatro minutos depois, Felipinho é acionado na esquerda e solta uma bomba. Helton Leite faz uma grande defesa e a zaga do Tigre tira o rebote do jeito que dá.
Após um bom ataque do Colorado, a bola sobra para Janderson, que chuta pelo lado esquerdo, dentro da área. A bola desvia e sai em escanteio, aos 19’.
Aos 25’, João Vieira cruza na segunda trave, André Luís desvia, e Marcelo Ajul impede que a bola chegue a Dellatorre. Na sequência, o camisa 3 rubro-negro, novamente, foi o responsável por retirar a cabeçada de Douglas Mendes.
TRÊS PONTOS PARA A CONTA DO SPORT!— Sport Club do Recife (@sportrecife) August 8, 2026
Barletta marca golaço e o Leão vence o Vila Nova fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro! VAMOS! pic.twitter.com/Up1BGSzju9
Ficha técnica
Vila Nova
Helton Leite; Nathan Camargo (Hayner), Breno Bora, Douglas Mendes (Tiago Pagnussat) e Higor Luiz; Higor Meritão (Dudu), João Vieira e Marquinhos Gabriel; Éverton Galdino (Dellatorre), André Luís e Janderson (Emerson Urso). Técnico: Guto Ferreira.
Sport 1
Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho; Zé Gabriel (Pedro Martins), Willian Oliveira e Diego Hernández (Dudu); Clayson (Marlon Douglas), Chrystian Barletta e Perotti (Benevenuto). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) (Goiânia/GO)
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Luís Filipe Gonçalves Correa e Rafael Guedes de Lima (ambos da PB)
VAR: Rafael Traci (SC)
Gol: Chrystian Barletta, aos 5’ do 1T. (S)
Cartões amarelos: Augusto Pucci, Thiago Couto, Dudu, Marlon Douglas, Barletta (S); Higor Luiz (V)
Público: 10.000
Renda: R$ 250.275,00