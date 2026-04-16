Sport efetiva técnico Márcio Goiano para a sequência da temporada 2026

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O Sport oficializou nesta quinta-feira (16) a efetivação do então auxiliar da comissão fixa do clube, Márcio Goiano, para o posto de treinador do clube para a sequência da temporada 2026. O profissional estava de forma interina à frente do Leão desde a saída do técnico Roger Silva. Pelo clube, já são sete partidas no comando, com cinco vitórias e dois empates. O aproveitamento é de 80,9%.



Antes de efetivar Márcio Goiano, o Sport chegou a procurar outros nomes para assumir o clube, como Eduardo Baptista, Claudio Tencati e Gilmar Dal Pozzo, mas não houve acerto. Mariano Soso, ex-comandante leonino, também foi especulado, mas no fim a diretoria rubro-negra optou por manter o antigo auxiliar no posto.



“Respeitado pelo elenco do Sport e reconhecido pelo seu perfil de liderança desde os tempos de jogador, Márcio chegou a um saldo de gols elástico nos sete jogos em que esteve no comando. Foram 16 tentos marcados – com o time balançando as redes em todos os jogos sob comando do técnico – e apenas cinco sofridos, consolidando a eficiência do setor ofensivo, com média de 15 finalizações por duelo, e a solidez de uma defesa pouco vazada. Trajetória parcial marcada pela invencibilidade e coroada pela classificação antecipada na Copa do Nordeste, com 100% de aproveitamento na competição”, publicou o Sport.



Na Série B, o Sport está na 11ª posição, com seis pontos. Na Copa do Nordeste, o clube é o líder do Grupo C, com 12 pontos.



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