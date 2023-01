Sport elimina Cruzeiro, avança às quartas da Copinha e iguala melhor campanha da história

A- A+

O Sport deu mais um importante passo na Copa São Paulo ao eliminar o Cruzeiro, nesta segunda-feira (16), em Araraquara. Com a vitória por 2x0, o Leão chega às quartas de final da competição e iguala a sua melhor campanha da história na competição.

Foi em 2016 que o Sport chegou às quartas de final da Copinha, sua melhor campanha, mas acabou sendo eliminado pelo Cruzeiro. Desta vez, o Rubro-negro deu o troco e despachou a Raposa, que tinha o melhor ataque do campeonato até então. Antes, em 1997, equipe rubro-negra também chegou nesta mesma fase.

O roteiro tinha tudo para ser diferente do que foi o jogo. Aos 19 minutos, um pênalti questionável marcado pela arbitragem poderia colocar o Cruzeiro na vantagem, mas Jhosefer mandou a bola para fora.

O jogo seguia equilibrado, com as duas equipes se atacando e criando chances de gol. Os goleiros trabalhavam bem, até que no minuto 35 da etapa inicial, Deyvson aproveitou uma falta. Cobrando por cima da barreira, ele conseguiu enganar também o goleiro, e a bola parou apenas quando encontrou a rede.

Com o marcador mexido, o Cruzeiro tentou a igualdade, mas esbarrava na zaga aguerrida do lado Rubro-negro, que, mesmo estando à frente no placar, não recuou e cresceu ainda mais no jogo.

O segundo tempo começou do mesmo modo que o primeiro terminou: com intensidade. Sem reduzir o volume, o Sport chegou ao segundo gol logo aos sete minutos.

Gean recebeu na ponta esquerda, cortou por dentro e chutou forte e com efeito. Foi o segundo gol do Leão, que, com a vantagem ampliada, conseguiu ter mais tranquilidade enquanto o lado adversário ficou mais afobado tentando, ao menos, igualar o placar.

O Sport ainda teve a chance de marcar o terceiro aos 31 minutos, quando Gean passou para Ruan Xavier, que mandou uma bomba que atingiu a trave direita da meta do goleiro do Cruzeiro.

O Cabuloso começou a reação aos 35 minutos da segunda etapa. Ruan Índio ludibriou a marcação e apareceu sozinho, cabeceando a bola lançada por Denilson, diminuindo a vantagem do Leão, mas não foi suficiente para mudar o destino.

Com a vitória por 2x1, o Sport está nas quartas de final e encara o Goiás, que eliminou o Novorizontino. O jogo será na próxima quarta-feira, mas horário e local ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol.

