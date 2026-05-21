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Futebol Sport emite nota repudiando ataque a ônibus de torcida após vitória sobre Fortaleza Fato ocorreu na noite da última quarta-feira (20), na capital cearense

Em comunicado divulgado na tarde desta quinta-feira (21), o Sport repudiou o ataque sofrido por um ônibus que levava torcedores rubro-negros de volta para o Recife, após a vitória do Leão por 2x1 sobre o Fortaleza, na noite da última quarta (20), pela semifinal da Copa do Nordeste.

De acordo com a nota, o Sport garante que irá tomar providências para proteger seus torcedores que acompanham o time em todo o Brasil.

O local da ocorrência não foi informado, mas o Rubro-negro informou que irá acionar a Secretaria de Defesa Social do Ceará, e também a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que outros episódios deste tipo não se repitam.

Veja o comunicado do Sport

O Sport Club do Recife repudia veementemente ataques sofridos pelos ônibus da torcida do Sport, quando voltaram do jogo contra a equipe do Fortaleza, válido pela semifinal da Copa do Nordeste, ocorrido na noite da última quarta-feira (20), na capital cearense.

O Clube reitera que irá tomar as devidas providências com o intuito de proteger todos os rubro-negros que acompanham o Sport por todo o Brasil. À princípio, o Sport irá acionar a Secretaria de Defesa Social do Ceará, onde o fato ocorreu, além de solicitar providências também por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que fatos como esses, que mancham a história do nosso futebol, não voltem a acontecer.

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