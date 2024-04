Sport emite posicionamento oficial sobre nota da Polícia Militar de Pernambuco

A- A+

Na tarde desta quarta-feira (03), o Sport lançou um posicionamento oficial sobre o ofício emitido pela Polícia Militar de Pernambuco, em que declarava que para ter "absoluta segurança" no duelo entre diante do Ceará, pela Copa do Nordeste, o recomendado era que o confronto não tivesse presença de público, com portões fechados. O clube rubro-negro alegou ter recebido a recomendação com surpresa.

Em nota, o Leão argumenta que os mesmos órgãos competentes em organizar a segurança de eventos maiores, como o Carnaval, também são capazes de garantir a segurança do evento esportivo. Por fim, o Sport também afirma que espera o posicionamento do Governo do Estado. Segue nota:

O Sport Club do Recife recebeu com surpresa a recomendação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para que o duelo diante do Ceará, previsto para a próxima semana, ocorra de portões fechados na Arena de Pernambuco. O Clube compreende que os órgãos responsáveis por garantir a segurança de eventos como os carnavais de Recife e Olinda, que levam milhões de pessoas durante os dias de folia, também estão aptos a resguardar um público de 30 ou 40 mil pessoas em uma partida de futebol – conforme já ocorreu em diversas oportunidades recentes e mais longínquas, como a Copa do Mundo de 2014. Paralelamente a isso, o Sport reforça que também emprega centenas de agentes privados contratados para ampliar a segurança no estádio e no entorno da praça esportiva dentro do raio que lhe compete, a fim de promover um ambiente pacífico e contribuir junto aos órgãos públicos, vez que, na condição de associação desportiva, bem como no que estabelece o Estatuto do Torcedor, é o que lhe cabe quanto à segurança. O Clube entende que o motivo de existir e competir está integralmente ligado à sua torcida – razão de absolutamente tudo. Assim, portanto, perde-se o sentido do jogo e do espetáculo entrar em campo sem tê-la ao lado sem nenhum motivo aparente ou justo. Por fim, o Sport aguarda e confia na reversão da governadora Raquel Lyra, tão imbuída em liderar o Governo de Pernambuco nas suas mais diferentes esferas, acerca deste posicionamento da corporação.

A partida entre Sport e Ceará, válida pelas quartas de finais - em jogo único - da Copa do Nordeste, acontece na próxima quarta-feira (10), até o momento na Arena de Pernambuco.

