Sport Sport abre vantagem, mas São Paulo reage e duelo termina em empate na Ilha do Retiro Rubro-negro chega a cinco jogos sem perder, mas sofre empate nos acréscimos e frustra torcida

O Sport empatou em 2 X 2 com o São Paulo, neste sábado (16), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O resultado, apesar de ruim pelo gol sofrido nos acréscimos, confirma a evolução da equipe comandada por Daniel Paulista, que agora soma cinco jogos de invencibilidade na competição, mas também irrita a torcida que mais uma vez viu o time ceder o empate no final da partida.

1º tempo

O jogo começou elétrico. Logo aos quatro minutos, o goleiro Young errou na saída de bola e entregou nos pés de Lucas Lima, que finalizou com categoria para colocar o Leão em vantagem.

A torcida rubro-negra, que lotou a Ilha do Retiro, incendiou o ambiente e empurrou a equipe, que se fechou bem defensivamente e manteve o controle diante da pressão do adversário.

Segundo tempo de emoções e viradas de roteiro

Na volta do intervalo, o Sport ampliou a vantagem. Aos cinco minutos, Matheus Alexandre cruzou com precisão e Derik Lacerda testou firme para marcar o segundo gol da noite.

A Ilha vibrou com o que parecia ser uma vitória histórica contra o São Paulo, que não perde para o Sport no Brasileirão desde 2015.

Mas o São Paulo reagiu. Aos 20 minutos, Lucas Moura descontou de cabeça após escanteio. O gol animou os paulistas, que intensificaram a pressão.

O goleiro Gabriel ainda salvou o Sport em finalização cara a cara de André Silva, mas, já nos acréscimos, Maik arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa e morreu no fundo das redes: empate em 2 a 2.

Próximo desafio

O Sport volta a campo na próxima segunda-feira (25), quando encara o Palmeiras às 19h no Allianz Parque.

Ficha técnica:

Sport: 2

Gabriel Vasconcellos, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Kevyson); Christian Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho (Pedro Augusto), Léo Pereira (Cristia Barletta) e Derik Lacerda (Pablo). Técnico: Daniel Paulista.

São Paulo: 2

Young, Maik, Alan Franco (Ferraresi), Sabino e Patryck; Luan (Bobadilla), Pablo Maia e Rodriguinho (Lucas Moura); Tapia, Ferreirinha (Henrique Carmo) e Dinenno (André Silva).

Técnico: Hernán Crespo.

Local; ilha do retiro (Recife/PE

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (Ambos do PR)

VAR:: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Gols: Lucas Lima aos 5 do 1º tempo e Derik Lacerda aos 5 do 2º tempo (Sport); Lucas Moura aos 20 do 2ª tempo e Maik aos 46 do 2º tempo (São Paulo)

Cartões amarelos: Christian Rivera e Derik Lacerda (Sport); Maik (São Paulo)

Público total: 26.104

Renda: 1.329.260,00

