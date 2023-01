Pela Copinha, Sport empata e garante primeiro lugar; Náutico perde e volta sem pontuar para casa

A- A+

Nesta segunda-feira (9), Sport e Náutico encerraram suas respectivas participações na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Rubro-negro, com classificação e liderança do Grupo 11 com sete pontos, agora aguarda o adversário que virá do Grupo 12. Já o Alvirrubro, sem pontuar, foi eliminado de forma precoce, com uma campanha aquém das expectativas no Grupo 1.

Em Cravinhos, apesar da forte chuva que castigou o gramado, Sport e Comercial/SP fizeram um jogo entre os dois times classificados da chave. O Leão precisava apenas de um empate para se manter na liderança da chave e foi o que aconteceu. Com algumas modificações na equipe titular, o Rubro-negro ficou no 0x0 com os paulistas.

Na etapa inicial, a melhor chance do confronto foi protagonizada pelo Comercial. Após Nassom tentar recuar para Paulo Victor, a bola ficou presa na poça de água e sobrou para Cauã. Cara a cara com o goleiro, o atacante viu o arqueiro leonino evitar a abertura do placar.

Com a dificuldade para jogar pelo chão, o Sport respondeu no início do segundo tempo na bola aérea. Após bola cruzada na área, Marcelo acertou a trave. Na metade da etapa complementar, o goleiro Thiago apareceu para evitar qualquer chance de abertura do placar. Foram duas grandes intervenções em chutes de Juan Xavier e Marcelo.

O próximo adversário do Sport será conhecido na noite desta segunda. Já classificado e provável primeiro colocado do grupo - ficando fora do radar rubro-negro -, o Corinthians encara a segunda colocada Ferroviária, às 21h45. Também com chances de se classficar, Zumbi e Fast Clube se enfrentam mais cedo, às 19h30.

Timbu se despede

Em Tanabi, diante do time homônimo à cidade, o Náutico perdeu sua terceira partida na Copinha e deu adeus sem pontuar na competição. O Alvirrubro perdeu pelo placar de 2x1 e fechou sua participação na lanterna do grupo. Kauã Muniz anotou o único gol dos pernambucanos no duelo e, também, no torneio. Guilherme Cananéia foi o responsável por marcar os dois tentos dos paulistas, que ficaram com a primeira colocação do grupo.

Veja também

Futebol Dorival Júnior e Abel Ferreira aparecem no top 10 de melhores técnicos do mundo em 2022