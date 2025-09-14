Com gol no final, Sport busca empate diante do Red Bull Bragantino pelo Brasileirão
Leão segue na lanterna da Série A com 11 pontos conquistados
Com gol no final, o Sport buscou o empate diante do Red Bull Bragantino por 1 a 1, neste domingo (14), no estádio Cícero de Souza Marques, pela 23ª rodada da Série A.
O empate no final mantém o Leão na lanterna da competição, com 11 pontos conquistados. Já o Massa Bruta, está na 8ª posição com 31 pontos.
O Sport volta a campo no próximo domingo (21), contra o Corinthians, na Ilha do Retiro. O Red Bull Bragantino vai enfrentar o Cruzeiro, fora de casa, no mesmo dia.
O técnico Daniel Paulista mexeu na equipe titular do Leão para o duelo no interior de São Paulo. A principal novidade foi o lateral-esquerdo Victor Hugo, de apenas 16 anos, que fez sua estreia no profissional. O volante Pedro Augusto também foi uma novidade na vaga de Matheusinho.
Leia também
• Diretoria do Sport nega impacto de má fase do futebol para construção de novo CT
• Sport apresenta projeto para novo CT da equipe profissional com investimento de R$ 22 milhões
• Ex-jogador Jorginho diz que nunca vai trabalhar no Sport e provoca: "Campeão de 87 é o Flamengo"
O jogo
A partida em Bragança Paulista começou com um susto para a torcida rubro-negra. Com cerca de 30 segundo de partida, Derik Lacerda foi desarmado no campo defensivo e a bola ficou livre para Eduardo Sasha, da meia-lua da grande área, finalizar para defesa de Gabriel. Essa foi a primeira intervenção do goleiro rubro-negro na primeira etapa.
O Red Bull Bragantino dominou a partida desde os primeiros minutos. A pressão dos donos da casa sufocou a equipe do Sport. No entanto, o confronto ficou travado com poucas chances claras de gol.
O cenário mudou a partir dos 30 minutos. Deste momento até o intervalo da partida, o Sport contou com o goleiro Gabriel e um pouco de sorte para sair com o placar zerado, além de ter desperdiçado uma oportunidade clara.
Aos 37 minutos, o garoto Victor Hugo iniciou a jogada com um belo lançamento para Léo Pereira. O ponta ganhou em velocidade e deixou Derik em condições de finalizar.
No primeiro lance, o centroavante errou o chute, mas no rebote, da marca do pênalti, o camisa 9 encheu o pé e foi travado pela zaga do Massa Bruta.
A partir disso, o Bragantino chegou muito perto de marcar o primeiro gol. Aos 41 minutos, Rivera cortou errado o cruzamento que veio do lado esquerdo e Lucas Barbosa finalizou de primeira a bola que explodiu na trave. No rebote, o volante Gabriel também chutou e também acertou a trave.
Já nos acréscimos, Gabriel foi herói para o Sport. Jhon Jhon puxou o contra-ataque e deixou Laquintana cara a cara com o goleiro rubro-negro.
Gabriel fez a defesa e a bola ficou viva na grande área, com Sasha cabeceando para abrir o placar. O arqueiro do Leão conseguiu se recuperar e impediu, com os pés, o gol dos donos da casa.
Intervalo
Assim como no primeiro tempo, o Bragantino já começou a etapa final assustando o Sport. Logo aos dois minutos, Sasha ganhou pelo alto na cobrança de escanteio e obrigou Gabriel a fazer mais uma grande defesa.
De tanto tentar, o Red Bull Bragantino abriu o placar. Com ajuda do assistente, Daronco marcou pênalti para os donos. Na passada, Léo Pereira acertou Lucas Barbosa. Eduardo Sasha foi para a cobrança e superou o arqueiro rubro-negro, aos 10 minutos do segundo tempo.
No primeiro lance após o gol do Massa Bruta, Lucas Lima reclamou de pênalti, mas o árbitro assinalou simulação e deu cartão amarelo para o camisa 10 do Leão, que está suspenso da próxima partida contra o Corinthians.
Com o decorrer da segunda etapa, Daniel Paulista fez trocas ofensivas na equipe. No entanto, o time teve muita dificuldade para criar oportunidades.
Aos 40 minutos, Barletta passou por quatro defensores no meio campo e a bola chegou para Romarinho. O atacante, do lado direito, cruzou com perigo para Derik, que finalizou por cima do gol.
E a pressão do Sport no final surtiu efeito. Nos acréscimos, Aderlan tabelou com Romarinho pelo lado direito e bateu cruzado. A bola ficou travada na pequena área, Derik ganhou do zagueiro e bateu na saída de Cleiton para empatar o jogo.
Ficha técnica:
RB Bragantino 1
Cleiton; Nathan Mendes (Andrés Hurtado), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires (Matheus Fernandes), Gabriel e Jhon Jhon; Laquintana (Mosquera), Eduardo Sasha (Vinicinho) e Lucas Barbosa (Fernando). Técnico: Fernando Seabra.
Sport 1
Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Victor Hugo (Kevyson); Rivera, Zé Lucas (Matheusinho), Pedro Augusto (Romarinho) e Lucas Lima; Léo Pereira (Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Local: Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista/SP)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Gols: Eduardo Sasha (10’ do 2º tempo); Derik Lacerda (48’ do 2º tempo)
Cartões amarelos: Pedro Augusto (SPT); Lucas Lima (SPT); Ramon Menezes (SPT); Gabriel (RBB); Guzmán Rodríguez (RBB).