Transferência

Sport empresta dois atletas da base ao Maguary para disputa da Série D

A equipe de Bonito é um dos representantes do estado na quarta divisão deste ano

Felype Gabriel vai integrar a equipe do Maguary na Série D Felype Gabriel vai integrar a equipe do Maguary na Série D  - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport confirmou o empréstimo de dois jogadores formados nas categorias de base para o Maguary

O Leão cedeu o goleiro Davi e do zagueiro Felype Gabriel para a disputa da Série D deste ano. 

O zagueiro Felype Gabriel participou de três jogos com a equipe Sub-20 no início do Campeonato Pernambucano. O defensor chegou a balançar as redes contra o Jaguar, na estreia. 

Davi, goleiro do Sport Davi, goleiro do Sport, emprestado ao Maguary. Foto: Igor Cysneiros/SCR.  

Já o goleiro Davi fez parte da campanha na Copinha deste ano. No ano passado, ele participou de jogos pelo profissional com uma equipe formada por atletas da base. 
 

