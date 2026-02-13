Transferência
Sport empresta dois atletas da base ao Maguary para disputa da Série D
A equipe de Bonito é um dos representantes do estado na quarta divisão deste ano
O Sport confirmou o empréstimo de dois jogadores formados nas categorias de base para o Maguary.
O Leão cedeu o goleiro Davi e do zagueiro Felype Gabriel para a disputa da Série D deste ano.
O zagueiro Felype Gabriel participou de três jogos com a equipe Sub-20 no início do Campeonato Pernambucano. O defensor chegou a balançar as redes contra o Jaguar, na estreia.
Já o goleiro Davi fez parte da campanha na Copinha deste ano. No ano passado, ele participou de jogos pelo profissional com uma equipe formada por atletas da base.