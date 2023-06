Sport empresta Paulinho ao América-RN

A- A+

Por meio das redes sociais, o atacante Paulinho confirmou que está de saída do Sport. O atleta foi emprestado pelo Leão ao América-RN, reforçando a equipe do Rio Grande do Norte na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

"Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por todos os momentos que vivi dentro do Sport Clube do Recife, time em que cresci e aprendi. Hoje encerro uma temporada no leão, com muita gratidão. Agradeço a nação rubro-negra por ter me acolhido. Tanto nas críticas quanto os elogios serviram para meu crescimento. Nunca é um adeus e sim um até logo!", publicou.





Pelo Sport, o atacante de 20 anos disputou 25 jogos, com dois gols marcados.

