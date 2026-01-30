Dom, 01 de Fevereiro

Futebol

Sport empresta zagueiro João Silva ao Tondela, de Portugal

Defensor de 27 anos ficará no clube português até junho deste ano

João Silva, zagueiro do TondelaJoão Silva, zagueiro do Tondela - Foto: Divulgação/Tondela

O Sport emprestou o zagueiro João Silva, de 27 anos, ao Tondela, de Portugal. O defensor ficará cedido ao clube português até o final de junho. 

“Estou muito contente por estar no Tondela, muito feliz por estar de volta ao meu país e estar num clube que me quis muito. Estou aqui de corpo e alma para ajudar o Tondela a cumprir os objetivos. Não foi difícil escolher o Tondela. A verdade é que tive outras abordagens, mas na minha vida eu gosto de estar onde sinto que me queiram de verdade, e foi isso que senti aqui, que me queriam de verdade e aqui estou eu”, disse o jogador, ao site oficial do clube.

No período da tarde desta sexta, o Sport confirmou a saída do jogador e ainda informou ter chegado a um acordo com João Silva para encerrar pendências contratuais existentes, relacionadas a salários, direitos de imagem, férias e 13º salário. As pendências serão pagas em seis parcelas. 

No Sport, João Silva disputou 22 partidas, com um gol marcado. O zagueiro estava na lista de atletas que o Sport tentava negociar por conta dos altos salários. 

