Futebol Sport empresta zagueiro João Silva ao Tondela, de Portugal Defensor de 27 anos ficará no clube português até junho deste ano

O Sport emprestou o zagueiro João Silva, de 27 anos, ao Tondela, de Portugal. O defensor ficará cedido ao clube português até o final de junho.

“Estou muito contente por estar no Tondela, muito feliz por estar de volta ao meu país e estar num clube que me quis muito. Estou aqui de corpo e alma para ajudar o Tondela a cumprir os objetivos. Não foi difícil escolher o Tondela. A verdade é que tive outras abordagens, mas na minha vida eu gosto de estar onde sinto que me queiram de verdade, e foi isso que senti aqui, que me queriam de verdade e aqui estou eu”, disse o jogador, ao site oficial do clube.

No período da tarde desta sexta, o Sport confirmou a saída do jogador e ainda informou ter chegado a um acordo com João Silva para encerrar pendências contratuais existentes, relacionadas a salários, direitos de imagem, férias e 13º salário. As pendências serão pagas em seis parcelas.

No Sport, João Silva disputou 22 partidas, com um gol marcado. O zagueiro estava na lista de atletas que o Sport tentava negociar por conta dos altos salários.

