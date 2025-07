Sport confirma empréstimo de Fabricio Domínguez ao Cerro Porteño-PAR

A- A+

O Sport comunicou, nesta quinta-feira (17), o empréstimo do volante Fabricio Domínguez ao Cerro Porteño, do Paraguai.

Sem revelar os valores, o Leão informou que a cessão ao clube paraguaio é onerosa e válida até o final de dezembro.

O acordo inclui cláusula de compra obrigatória ao término do contrato, desde que Fabricio Domínguez atinja as metas acordadas entre as equipes.

O uruguaio de 27 anos chegou ao Sport na temporada passada, quando foi decisivo para o acesso à Série A. Ele foi o artilheiro da equipe na segunda divisão com dez gols marcados.

Neste ano, Fabricio Domínguez teve uma queda de desempenho. Ele marcou dois gols e deu uma assistência em 21 partidas.

Nas redes sociais, Fabricio Domínguez deixou um recado para a torcida do Sport.

"Torcida rubro-negra, é com o coração apertado que me despeço de vocês. Gostaria de agradecer por me apoiarem desde o meu primeiro dia no Clube.Fez eu me sentir em casa, abraçado. Gratidão é a palavra que define tudo. Muito obrigado e espero que voltemos a nos encontrar. Assinado, “O Diabo Loiro”", escreveu.



Veja também