Após o fiasco da última temporada, o Sport se movimenta para ter um 2024 diferente. E com o foco voltado para o próximo ano, o clube rubro-negro encaminhou a contratação de um novo treinador. Segundo informação divulgada pelo argentino Germán García Grova, da Tyc Sports, o Leão acertou com o técnico Mariano Soso, de 42 anos.

Conforme apurou a Folha de Pernambuco com a comunicação do clube, a diretoria rubro-negra irá se pronunciar nesta segunda-feira (4) sobre a situação.

O técnico argentino estava no Melgar, do Peru, onde foi vice-campeão nacional. No futebol peruano, aliás, também treinou o Sporting Cristal e o Real Garcilaso. O treinador também soma passagens por CD O'Higgins, do Chile, Gimmnasia, San Lorenzo e Defensa y Justicia, da Argentina, além do Emelec, do Equador.

