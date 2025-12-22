Seg, 22 de Dezembro

Futebol

Sport encaminha a contratação do técnico Roger Silva

Leão pagará a multa do treinador junto ao Londrina

Roger Silva está perto de ser anunciado como novo técnico do SportRoger Silva está perto de ser anunciado como novo técnico do Sport - Foto: Rafael Martins/Londrina

O Sport encaminhou a resolução de mais um problema de olho em 2026. A nova diretoria encaminhou a contratação do técnico Roger Silva, que estava no Londrina e conquistou o acesso à Série B do Brasileirão com o clube paranaense este ano. 

A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Rossafa, da Jovem Pan News Campinas, e confirmada pela Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (22). As conversas vinham acontecendo desde o final de semana e há um acordo verbal entre o Leão e o treinador. 

Para tirar o técnico do Londrina, o Sport terá que pagar a multa rescisória de Roger. Os valores giram na casa dos R$ 180 mil. Ele só deixará o Tubarão quando o depósito for realizado. 

Depois de se aposentar em 2021 como jogador, Roger deu início à carreira de treinador no mesmo ano, na Inter de Limeira. Ele ainda soma passagens por Pouso Alegre, Manaus e Primavera, antes de brilhar por Athletic e o próprio Londrina. Nas duas equipes, o treinador conseguiu o acesso da Série C para a Série B, em 2024 e 2025, respectivamente, como vice-campeão. 
 
Neste ano, inclusive, antes de ter êxito no Londrina, foi demitido do Athletic depois de acumular um campanha irregular na Segunda Divisão. Ele foi demitido do cargo em junho, após o clube somar apenas seis pontos em dez jogos, e ocupar a 18ª colocação. 

Reencontro com o Sport

Roger defendeu as cores do Sport em duas ocasiões na carreira de jogador. Em 2008, esteve presente do elenco campeão da Copa do Brasil. Foram 36 partidas e 13 gols naquele ano. Cinco temporadas mais tarde, foi vice-campeão estadual e ao longo do ano, trocou o Leão pernambucano pelo Athletico-PR, depois de marcar oito gols em 26 jogos. 
 

