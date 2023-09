A- A+

Sport Sport encaminha acerto com atacante Negueba, que tem pré-contrato com o Ceará O atacante de 22 anos foi destaque do Confiança na temporada

O Sport encaminhou com um novo reforço para a reta final da Série B. Negueba teve a rescisão contratual com o Confiança publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última segunda-feira (4). O atacante de 22 anos fica até o final de 2023 no Leão.

Rescisão de Negueba publicada no BID. Foto: Reprodução.

Destaque do Confiança na temporada, Negueba tinha um pré-contrato assinado com o Ceará. O empréstimo até o final da Série B ao Sport foi feito pelo Vozão. Os salários são pagos pelo Leão e o jogador não vai enfrentar os cearenses no jogo marcado para o dia 26 de outubro pela segunda divisão.

Em 2023, Negueba entrou em campo 34 vezes pelo Dragão e marcou sete gols. Um deles foi no empate em 2 a 2 contra o Náutico, pela Série C.

A curta carreira do atacante teve início no São Raimundo-AM e passagens pelo Fast Clube-AM e Sub-23 do Fortaleza.

O próximo jogo do Sport pela Série B acontece neste sábado (9), às 20h45, contra o Criciúma na Ilha do Retiro.

