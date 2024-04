A- A+

Sport Sport encaminha chegada do lateral-esquerdo Dalbert, ex-Inter Jogador de 30 anos esteve presente do CT rubro-negro nesta segunda-feira (15)

Depois de acertar a contratação do atacante Vinícius Faria junto ao Cianorte, o Sport está perto de oficializar mais um jogador para a sequência da temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Dalbert, que já esteve no CT José de Andrade Médicis, nesta segunda-feira (15).

O lateral-esquerdo disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Internacional, mas estava sem clube desde o início deste ano. Nesta segunda-feira, o jogador esteve presente no centro de treinamento leonino, onde passou por exames médicos e físicos para poder ser oficializado.

Aos 30 anos, Dalbert soma passagens por clubes como Académico Viseu e Vitória de Guimarães, em Portugal, Nice e Rennes, na França, além de Inter de Milão, Fiorentina e Cagliari, na Itália. Revelado pelo Barra Mansa, do Rio de Janeiro, passou também pela base do Fluminense, no futebol brasileiro.

No Sport, Dalbert terá a concorrência de Felipinho e Riquelme para o setor do lado esquerdo defensivo.

